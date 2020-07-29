《再戰明天》歐元區公布６月失業率，美國公布第二季國內生產總值

《經濟通通訊社２９日專訊》明日（３０日），歐元區公布６月失業率，美國公布第二季國
內生產總值。
＊英倫銀行英國儲蓄事務主管＊
在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚９：００ｐｍ，英倫銀行英國儲蓄事務主管
Ｓａｒａｈ Ｂｒｅｅｄｅｎ討論英國非系統性銀行。
＊歐元區公布６月失業率，美國公布第二季國內生產總值＊
在數據方面，明午４：００ｐｍ，德國公布第二季國內生產總值（經季節調整）
，季率跌幅料由２﹒２％擴大至９％；年率跌幅料由２﹒３％擴大至１１﹒５％。
４：３０ｐｍ，香港公布６月零售銷售，年率跌幅料由３２﹒８％下降至２４％。
５：００ｐｍ，歐元區公布６月失業率，料由７﹒４％升上７﹒７％、消費經濟信心指數料由
７５﹒７上升至８１﹒３。８：３０ｐｍ，美國公布第二季個人消費，跌幅料由６﹒８％擴大至
３４﹒５％。美國第二季個人消費支出核心指數季率料由１﹒７％降至下滑０﹒９％。美國第二
季國內生產總值（環比）季率，跌幅料由５％擴大至３４﹒８％。美國首次申請失業救濟金人數
料由１４１﹒６萬增加至１４３萬；連續申請失業救濟金人數料由１６２０萬上升至１６２５萬
。
＊恆隆系和九倉派業績＊
在本港，明日公布業績的公司有：恆隆集團（０００１０）、恆隆地產（００１０１）、
九龍倉置業（０１９９７）、太平洋航運（０２３４３）和渣打集團（０２８８８）等。
（ｈｏ）
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