【新冠肺炎】渣打香港調整分行營業時間，平日將營業至下午４時

《經濟通通訊社２９日專訊》渣打香港公布，因應本港新型冠狀病毒疫情的發展，將進一步
調整分行營業時間，直至另行通知。由明日（３０日）起，渣打全線分行的營業時間將更改為逢
星期一至五上午１０時至下午４時，星期六則為上午１０時至中午１２時。
該行指，流動銀行及全線企業特快中心的營業時間亦將調整為平日的上午１０時至下午４時
，而星期六則休息。
該行又指，繼續密切留意情況，並會適時調整分行營業安排。 （ｓｋ）
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