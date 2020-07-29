《小傳日記》大象賣嘢勁翻生，Ａ股帶挈中芯攀！

《小傳日記》今朝（２９日）望住隔晚花旗國個「孖屐」，以為香江科網股跟佢哋跌，點知

又唔係喎！恆生科指繼續跑贏大市，認真威威。

恆指今朝低開６２點報２４７１０，一開之後好快落過２４６７１，跌幅１０１點，未掂到

５０天線（約２４６６８）已經識彈；隨後最多倒升過１３２點，高見２４９０５，又喺兩萬五

前行人止步，連續三日喇，要闖關好友要加把勁！最終收市就報２４８８３，上揚１１０點或近

半巴仙，連升第二日。主板成交１０４４﹒４８億銀減少７巴仙。國企指數收高３２點或唔夠半

巴仙，報１０１８４。

至於恆生科技指數，同樣低開高走，最多升逾１巴仙高見７０９９點，收市仍漲１巴仙，報

７０８５點；成交２７６﹒３１億銀，達主板兩成六。

Ａ場升勢更加凌厲，滬綜指走高２巴仙，報３２９４點；深成指同創業板指就分別飆升逾３

巴仙同近４巴仙。兩市全日成交重返萬億人仔大關，達１０４６７億人仔。

唔知係咪中資買返多啲Ａ股呢，北水淨流入香江魚缸嘅規模略為減少至近３７億，但就連續

三日錄得淨流入。

重磅股方面，憧憬大象（００００５）出售花旗國同埋歐洲業務，全日翻生近３巴仙，報

３５﹒７５銀，單隻貢獻恆指５９點，仲係表現最叻仔藍戰士。生發發（００３８８）跟升逾１

巴仙，報３６７﹒４銀。工行（０１３９８）似乎觸咗底，踢高近１巴仙，報４﹒７銀。雖然科

指跑贏，但ＱＱ（００７００）唔生性，微跌近半個巴仙，收５４１﹒５銀，限制大市升幅。大

摩料ＡＩＡ（０１２９９）上半年新業務價值跌近三成，同低收近半巴仙，至７２﹒６銀。



＊生科又配股藥明康德苦，康希諾君實回Ａ概念凸＊



再有生物科技股配股，今次輪到藥明康德（０２３５９）擬折讓約半成配售逾６８００萬股

，淨籌近７３億銀，配售價１０８銀，全日股價未掂過，最終低收近２巴仙，報１１２﹒１銀；

成交近１５億，但就有近７億淨主動買入，冠絕所有醫療股。同系藥明生物（０２２６９）就發

盈喜，估計中期多賺五成八以上，攀高４巴仙，報１５６銀。康希諾生物（０６１８５）回Ａ申

請獲通過，爆升近一成二，報２４６銀。君實生物（０１８７７）（滬：６８８１８０）Ａ股漲

停，Ｈ股同踢高升６巴仙，報５０﹒９銀。

不過，製藥股就曳啲。中生製藥（０１１７７）再跌逾１巴仙，穿咗１０銀，報９﹒９９銀

，係最差藍戰士。石藥（０１０９３）微漲近１巴仙，報１５﹒２８銀。而中國中藥

（００５７０）就挫２巴仙，報３﹒８６銀。值得留意嘅係，三股全線錄得資金淨主動賣出；當

中，中生製藥錄４３１１萬銀，為同業中最多。



＊平醫獲唱好新東方價倒，Ａ股向上衝半導體發功＊



平安好醫生（０１８３３）獲細摩唱好，料股價未來一年有幾項上升動力，大幅調高佢目標

價近六成七。平醫踼高逾４巴仙，報１２３﹒３銀。新東方在綫（０１７９７）發盈警，預期全

年虧損擴大到７至８億人仔，撻低近８巴仙，報３４﹒３５銀，跑輸恆生科指股。標普話，花旗

國近期制裁同限制華為，可能令小米（０１８１０）等亞太區科技企業面臨約２５０億美元收入

風險；但小米照升４個仙，報１４﹒９銀。連日硬淨嘅阿里巴巴（０９９８８）回吐近１巴仙，

報２４３銀。美團（０３６９０）起哄逾１巴仙，報１９３銀，重上十天線（約１９２銀）。

Ａ股半導體板塊有追捧，本港上市嘅同業都炒起！中芯（００９８１）

（滬：６８８９８１）Ｈ股踼高近９巴仙，報２８﹒６銀，係回Ａ之後最大單日升幅，其Ａ股升

逾３巴仙收７５﹒０７銀人仔；華虹半導體（０１３４７）抽高逾一成三，報３３﹒６５銀，係

表現最好恆生科指成分股。ＡＳＭ太平洋（００５２２）中期純利勁增近１﹒２倍，但派息就少

逾４６巴仙，股價唔見逾咗６巴仙，報９５銀。



＊蒙牛買聖牧唔升唔舒服，金價未升夠劍指二千頭＊



今日最剝花生，就係蒙牛（０２３１９）行使對中國聖牧（０１４３２）嘅認股權證，以每

股０﹒３３銀認購約近１２億股新股，蒙牛變成聖牧單一最大股東。聖牧全日勁飆七成半，收報

０﹒４２銀；蒙牛漲近１巴仙，報３７﹒１５銀。不過，其他乳業股大部分都要跌，澳優

（０１７１７）微跌兩個仙，報１４﹒８３銀；飛鶴（０６１８６）低飛逾３巴仙，報

１５﹒２６銀。

金價似乎無止境咁飛高高，好多人都話睇現貨金上二千美元，有啲話睇二千三添！不過，而

家都差唔多啦，金佬都ｈａｐｐｙ！招金（０１８１８）漲逾２巴仙，報９﹒８５銀；山東黃金

（０１７８７）飛起逾３巴仙，報２４銀；紫金礦業（０２８９９）微漲逾半巴仙，報４﹒７５

銀；中國黃金國際（０２０９９）大升逾８巴仙，報８﹒１６銀；恆興黃金（０２３０３）抽高

近４巴仙，報３﹒４９銀。請請！



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