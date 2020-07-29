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29/07/2020 10:02

《真知灼見－溫灼培》從歐盟與英國關係看英鎊

　　《真知灼見》英國雖於１９７３年已加入歐盟，但在歐盟中扮演的角色一直是局外人，總不
是太熱衷推動歐盟的整合，這可從英國沒有採用歐元中可反映一二。但在歐盟之中，英國始終是
大國，所以聯盟只要一天有英國的存在，在英國的阻攔下，相信歐盟要推行任何重大的政策改革
也不會容易。現在英國「脫歐」，反可讓德法兩國，在其全力主導下迅速為歐盟作出改革。至於
本月歐盟順利通過的７５００億歐元救經濟方案，當中３９００億歐元屬無條件補貼予疫情中受
損害最嚴重的成員國，使歐盟向財政統一方向邁進一大步便是最好例子。經歷今次事件反映出，
歐盟失去了英國後，一方面整體實力肯定大打折扣，但另方面卻更有助整合及團結歐盟力量。也
是說歐盟失去了英國也不一定是壞事。

＊英鎊倘觸及１﹒３美元宜見好即收＊
　
　　問題正在這裏。筆者一直在想，歐盟是不想英國離去，總盼望著英國一天會重返歐盟這大家
庭，以壯大歐盟實力，但現在開始懷疑這未必一定是歐盟所想。歐盟過去已多次呼籲英國延長「
脫歐」過渡期，但英國卻採取不瞅不睬態度，也過了歐盟要求英國延長「脫歐」過渡期必須提出
申請的期限。如到今年底「脫歐」過渡期屆滿，而歐盟真不容英國延遲，屆時筆者擔心對英鎊的
衝擊將相當大。此點我們開始不能不防。
　　受惠於歐元兌美元上升帶動下，英鎊兌美元同見上升。但倘觀察英鎊兌歐元交叉盤，不難發
現英鎊兌歐元是在下跌。也是說，現在英鎊兌美元的上升，動力不是來自英鎊本身。建議如英鎊
一旦高見１﹒３０美元，投資者應見好收。相反，從投資角度言，料歐元更可取。料歐元短線目
標１﹒２０美元。《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
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