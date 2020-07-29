【金價破頂】高盛料金價１２個月內闖２３００美元

黃金價格升破歷史新高，美匯指數則持續回落。高盛最新表示，美元作為全球儲備貨幣的地

位正在受到威脅，最近的金價上漲就證明了這一點。該行認為，美元正面臨多重風險，包括聯儲

局「通脹偏差（Ｉｎｆｌａｔｉｏｎａｒｙ Ｂｉａｓ）」，政治的不確定性，及疫情惡化。而

由於新冠肺炎疫情導致的大流行亦可能導致市場擔憂貨幣貶值。

高盛的策略師Ｄａｎｉｅｌ Ｓｈａｒｐ表示，人們對美元作為儲備貨幣能持續多久的擔憂

已經開始顯現。」他認為，黃金是萬不得已的貨幣，特別是在當前環境中，政府正將貨幣貶值並

將實際利率推至歷史最低水平。

高盛亦將對黃金的１２個月預測從之前的每盎司２０００美元上調至２３００美元。近期美

匯指數同樣走弱，部分原因是由於歐盟通過了大規模救市基金，並將導致共同發債，刺激了歐元

上漲，令美元相對貶值。

盛寶金融（香港）高級市場分析師潘梓生表示，黃金已非常超買，加上昨早升勢較急，故趁

美元反彈時回調，但支持金價向上的因素未變，環球央行大舉放水，美元已跌穿長期支持位，相

信美匯指數會在９３﹒４至９４附近整固，及後金價便可發力再上，因此建議吸納。

潘梓生稱，貴金屬牛市已經確認，昨早１２月期金合約曾經升抵２０００美元，但之後價格

迅速回落，反映市場正在測試２０００美元的關口。



＊金ＥＴＦ可持有，宜沽下游金礦股＊



招銀國際分析師蘇沛豐同意，金價短線升得過急，因此出現獲利回吐，但中短線仍有很多支

持金價的因素，如美元弱、中美貿易戰等地緣政治風險上升、聯儲局２０２２年前不加息等，因

此相信金價整固後可再展升浪。

其他黃金投資產品方面，蘇沛豐指，黃金ＥＴＦ可繼續持有，上游的金礦股如山東黃金

（０１７８７）也可繼續持貨，但下游金礦股如靈寶黃金（０３３３０）則建議先後沽出，因不

能直接受惠於金價上升。《香港經濟日報》

