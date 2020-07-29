【立會選戰】傳特首將引用緊急法押後選舉１年，人大或釋法定任期

香港疫情嚴重，不少政經人士都預計，９月立法會選舉要押後。消息指出，特首將引用《緊

急時期條例》，把立法會選舉投票押後一年。

特首要提請全國人大常委會釋法，包括新一屆議會任期是餘下３年，或完整的４年任期。

押後選舉將導致立法會真空一年，如何填補？消息估計，現任立法會成員多做一年的安排，

可以解決真空狀態。而根據《立法會條例》，立法會任期結束後，特首亦可要求立法會主席，召

開緊急會議。《香港經濟日報》（ｚｚ）

