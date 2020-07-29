匯控及地產股撐市，港股反覆升１１０點收２４８８３，科指漲１％

《經濟通通訊社２９日專訊》市場等待美國聯儲局議息結果，多隻焦點股業績遜預期，加上

憂慮新冠肺炎疫情反彈，市場避險情緒持續，日元依然偏強，美國１０年期國債收益率依然處於

歷史低位水平，美股反覆下跌。期指結算前夕，港股低開６２點報２４７１０，初段曾挫１０１

點，低見２４６７１已是全日最低位，港股於五十天線（約２４６６９點）有支持。其後多隻舊

經濟股撐市，匯控（００００５）造好，主席杜嘉祺指評估其出售歐美業務可能性；地產股普遍

上揚，加上Ａ股抽升，帶動港股最高曾漲１３３點報２４９０５點。最終港股全日收報

２４８８３點，升１１０點或升０﹒４５％，主板成交１０４４﹒４８億元減少７％。國企指數

報１０１８４點，升３２點或升０﹒３２％。科技指數升７２點或１﹒０３％收７０８５點。

Ａ股上揚，上證綜合指數收報３２９４點，升６６點或升２﹒０６％。深證成份指數報

１３５５７點，升４１０點或升３﹒１２％，總成交１０４６７﹒２２億元人民幣。

重磅股方面，擬被印度禁熱門手遊上架的騰訊（００７００）跌０﹒３７％，報５４１﹒５

元；友邦保險（０１２９９）跌０﹒２７％，報７２﹒６元；匯控升２﹒７３％，報３５﹒７５

元；中移動（００９４１）升０﹒８５％，報５３﹒４５元；港交所（００３８８）升

１﹒１６％，報３６７﹒４元。



＊科技指數成分股見反彈，金蝶彈６％＊



部分恆生科技指數成分股造好，獲麥格理升八成八目標的金蝶國際（００２６８）升

５﹒８８％，報２０﹒３５元；獲麥格理升三成三目標的金山軟件（０３８８８）升３﹒９５％

，報３９﹒５元；獲摩通看好的平安好醫生（０１８３３）升４﹒４％，報１２３﹒３元；美團

點評（０３６９０）升１﹒０５％，報１９３元；阿里巴巴（０９９８８）跌０﹒６５％，報

２４３元。

晶片股走勢不一，華虹半導體（０１３４７）升１３﹒３％，報３３﹒６５元；中芯國際

（００９８１）升８﹒７５％，報２８﹒６元；中期多賺１１６﹒９４％惟中期息削逾４６％的

ＡＳＭ（００５２２）跌６﹒３１％，報９５元。

物管繼續有炒作，正榮服務（０６９５８）升６﹒１８％，報６﹒５３元兼破頂；弘陽服務

（０１９７１）升９﹒１５％，報７﹒０４元兼破頂；建業新生活（０９９８３）升４﹒１１％

，報１０﹒３８元；永升生活（０１９９５）升２﹒１％，報１４﹒６元；碧桂園服務

（０６０９８）升１﹒３１％，報４６﹒５元。



＊廣汽稱已攻克下一代動力電池電芯技術，全日飆７％＊



汽車股本日普遍向好，稱已攻克下一代動力電池電芯技術的廣汽集團（０２２３８）升

７﹒３６％，報７元；吉利汽車（００１７５）升２﹒６３％，報１６﹒４２元；比亞迪

（０１２１１）升１﹒８２％，報７５﹒３５元；長城汽車（０２３３３）升０﹒７５％，報

８﹒１１元；東風集團（００４８９）跌４﹒８３％，報５﹒５２元。

部分藥股見資金追捧，科創板上市審議獲通過的康希諾生物（０６１８５）升１１﹒８２％

，報２４６元；料中期多賺５８％的藥明生物（０２２６９）升４％，報１５６元；君實生物

（０１８７７）升６﹒０４％，報５０﹒９元；維亞生物（０１８７３）升５﹒１％，報

９﹒２８元；康方生物（０９９２６）升３﹒０５％，報３０﹒４元。

中信建投與中信証券合併猜測又起，內券普漲，中信証券（０６０３０）升４﹒３％，報

１８﹒４４元；中信建投証券（０６０６６）升８﹒３２％，報１１﹒７２元；中金公司

（０３９０８）升３﹒６９％，報１８﹒５４元；招商證券（０６０９９）升３﹒５６％，報

９﹒８８元；中國銀河（０６８８１）升３﹒２３％，報４﹒８元。（ｋｓ）

