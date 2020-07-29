【新三板】精選層混合交易制度技術準備啟動

《經濟通通訊社２９日專訊》全國股轉公司２８日表示，為進一步增強新三板精選層市場流

動性、增加交易訂單供給，全國股轉公司正研究在精選層推出混合交易制度，在競價交易制度中

引入做市商制度。目前相關制度的技術準備工作已經啟動，按照要求，各券商在８月１５日前應

做好相應技術準備。

申萬宏源新三板做市部門負責人劉虎表示，新三板市場重點服務中小企業和創新型企業，這

類企業股權集中度高、估值定價難，且目前新三板市場個人投資者佔比較高。這些特殊性令新三

板股票價格如何能合理反映投資者之間的估值博弈成為難題。

他認為，混合交易制度既保持了連續競價交易透明度高、信息傳遞快、交易費用較低的優勢

，又發揮了做市商的功能 對過冷或過熱的市場反應，做市商能夠通過股票雙向報價機制和平

抑價格波動的功能，起到綜合調劑的作用，增強市場的平衡性和穩定性。因此，混合交易制度能

夠更好匹配目前精選層的投資者結構、交易結構和企業結構。

除了要在精選層實施混合交易制度外，全國股轉公司還將進一步優化公募基金入市，已明確

的政策包括不再限制公募基金投資新三板股票的比例、公募基金根據自身風險管理能力自行合理

設置產品的風險評級等。同時，將編制中小市值股票跨市場指數，編制精選層投資型指數，引導

市場開發指數基金和ＥＴＦ產品；盡快暢通社保、保險、養老金、企業年金等各類中長期資金投

資新三板的渠道，相關工作正加快推進中。（ｌｃ）

