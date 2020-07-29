【科創板】中微公司嘗鮮詢價轉讓，初步確定轉讓價每股１７８元

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２９日上海專電》科創板首單詢價轉讓結果出爐。中微公司

（滬：６８８０１２）昨晚發布兩份股東詢價轉讓定價情況提示性公告，初步確定的本次詢價轉

讓價格為每股１７８元（人民幣．下同），為此次詢價轉讓價格下限，相當於中微公司昨日收市

價１８８元折讓５％。

從詢價申購情況看，嘉興悅橙、嘉興創橙等８家股東此前委託中信證券擬轉讓８８８萬股股

份，初步確定受讓方為３家投資者，擬受讓股份總數為８８８萬股，套現１５﹒８億元；股東置

都（上海）投資中心此前委託中金公司擬轉讓５３５萬股股份，初步確定受讓方為４家投資者，

擬受讓股份總數為１０３﹒４２萬股，約為原計劃的１９﹒３３％，套現１﹒８４億元。

資深投行人士王驥躍向《證券時報》記者表示，置都原先擬轉讓５３５萬股，最後中金公司

賣出１０３﹒４２萬股，估計是買方報價意願不足。一方面，公司短期股價調整一定程度上影響

了詢價結果，都按底價成交；另一方面，中信證券賣８８８萬股均成交了，兩家券商的銷售能力

顯出了一定差異。

資本市場人士指，詢價轉讓制度正式實施後即迎來首單嘗試，說明一定程度上市場對制度設

計方向的認可。科創板的詢價轉讓制度通過引入機構投資者，改變了以往散戶同優勢股東同台博

弈的格局；通過疏通新的減持渠道，避免出現短期大量股份向二級市場傾瀉對股價造成衝擊。（

ｌｃ）

