【華為動向】華為：為取代谷歌ＧＭＳ，打造ＨＭＳ生態是首要任務

《經濟通通訊社２９日專訊》去年５月１５日，谷歌（ｇｏｏｇｌｅ）響應美國政府要求，

禁止華為新發布的手機預裝谷歌ＧＭＳ。幾個月後，華為基於Ａｎｄｒｏｉｄ的開放源代碼項目

，打造出自己的ＧＭＳ，即華為移動服務－ＨＭＳ。

業內人士最新表示，目前華為ＨＭＳ的進展很快，三千多個應用程式已經有２５００多個可

以在ＨＭＳ上應用。華為輪值董事長徐直軍認為，打造ＨＭＳ生態是可以最快的解決華為手機在

海外不可用的狀態，這是首要任務，優先級最高的任務。（ｊｔ）

