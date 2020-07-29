《經濟通通訊社２９日專訊》去年５月１５日，谷歌（ｇｏｏｇｌｅ）響應美國政府要求，
禁止華為新發布的手機預裝谷歌ＧＭＳ。幾個月後，華為基於Ａｎｄｒｏｉｄ的開放源代碼項目
，打造出自己的ＧＭＳ，即華為移動服務－ＨＭＳ。
業內人士最新表示，目前華為ＨＭＳ的進展很快，三千多個應用程式已經有２５００多個可
以在ＨＭＳ上應用。華為輪值董事長徐直軍認為，打造ＨＭＳ生態是可以最快的解決華為手機在
海外不可用的狀態，這是首要任務，優先級最高的任務。（ｊｔ）
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29/07/2020 14:14
【華為動向】華為：為取代谷歌ＧＭＳ，打造ＨＭＳ生態是首要任務
《經濟通通訊社２９日專訊》去年５月１５日，谷歌（ｇｏｏｇｌｅ）響應美國政府要求，
禁止華為新發布的手機預裝谷歌ＧＭＳ。幾個月後，華為基於Ａｎｄｒｏｉｄ的開放源代碼項目
，打造出自己的ＧＭＳ，即華為移動服務－ＨＭＳ。
業內人士最新表示，目前華為ＨＭＳ的進展很快，三千多個應用程式已經有２５００多個可
以在ＨＭＳ上應用。華為輪值董事長徐直軍認為，打造ＨＭＳ生態是可以最快的解決華為手機在
海外不可用的狀態，這是首要任務，優先級最高的任務。（ｊｔ）
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