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即市新聞

29/07/2020 09:32

《股林淘金－林家亨》美國經濟復甦慢，美股拉鋸無驚喜

　　《股林淘金》有美資大行表示美國今次的疫情對美國經濟的打打擊更甚於２００９年，而且
債務急升金額巨大，有可能影響未來美元長遠的地位。評論令美股進一步走低，道指反覆下滑跌
２０５點，納指跌１３４點，約１﹒２７％。資金避險情緒增加，流入債券市場，令長、中、短
債券價格上升。
　　預計今日（２９日）港股受美股影響不大，主要原因是明天（３０日）期指結算，恆指今天
應會較為穩定，及中國股市昨天（２８日）開始有溫和反彈，對港股有抗跌的效用，料今天港股
只有輕微的調整，跌幅應該不會超過１００點以上。若有大市值的龍頭股╱藍籌股跌幅超過
１﹒５％至２％以上者，可以吼低吸納，作中線持有。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
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