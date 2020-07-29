【汛情告急】重慶洪峰已過撤預警，湖北多處超保證水位嚴陣以待

《經濟通通訊社２９日專訊》今年長江第３號洪水來襲，洪峰比前兩次還要兇猛，令早已受

災的多省再度嚴陣戒備。中國應急管理部官方微博昨日（２８日）公布，決定維持長江、淮河防

汛二級響應。

三峽水庫入庫流量周一（２７日）達到每秒６萬立方米的高峰值，出庫流量則按每秒３﹒８

萬立方米洩洪，截至昨日早上８時，長江３號洪水已通過三峽水庫區。洪水日前過境重慶城區，

多處水淹嚴重，甚至連當地地標朝天門平台也被淹，到昨晚，重慶市防汛抗旱指揮部宣布長江３

號洪水已順利通過中心城區，解除江河洪水Ⅲ級預警並結束防汛Ⅳ級應急響應。

但長江中下游地區形勢仍不樂觀。在湖北省，長江監利至九江段全線超警戒水位，其中蓮花

塘、城陵磯站更超保證水位，斧頭湖超保證水位，洪湖、長湖、梁子湖超警戒水位，當地防汛抗

旱指揮部要求各地不要麻痹及鬆懈，全力以赴加強巡查防守，重要堤防和涵閘務必嚴格檢查；在

安徽省，長江幹流多站超警戒水位逾１米，巢湖中超保證水位，淮河幹流王家壩站水位超警戒水

位。

據內媒報道，今日降雨帶將北移，黃淮、華北、東北地區將出現強降雨，海河、黃河、松遼

流域可能發生較重汛情，中國國家防辦、應急管理部要求北方重點地區加強落實防汛。

截至７月２８日，洪澇災害已造成江西、安徽、湖北等２７省區５４８１﹒１萬人次受災，

１５８人死亡失蹤，３７６萬人次緊急轉移安置；４﹒１萬間房屋倒塌，３６﹒８萬間不同程度

損壞；農作物受災面積５２８萬３３００公頃；直接經濟損失１４４４﹒３億人民幣。（ｅｙ）

