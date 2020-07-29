  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/07/2020 09:03

【汛情告急】重慶洪峰已過撤預警，湖北多處超保證水位嚴陣以待

　　《經濟通通訊社２９日專訊》今年長江第３號洪水來襲，洪峰比前兩次還要兇猛，令早已受
災的多省再度嚴陣戒備。中國應急管理部官方微博昨日（２８日）公布，決定維持長江、淮河防
汛二級響應。
　　三峽水庫入庫流量周一（２７日）達到每秒６萬立方米的高峰值，出庫流量則按每秒３﹒８
萬立方米洩洪，截至昨日早上８時，長江３號洪水已通過三峽水庫區。洪水日前過境重慶城區，
多處水淹嚴重，甚至連當地地標朝天門平台也被淹，到昨晚，重慶市防汛抗旱指揮部宣布長江３
號洪水已順利通過中心城區，解除江河洪水Ⅲ級預警並結束防汛Ⅳ級應急響應。
　　但長江中下游地區形勢仍不樂觀。在湖北省，長江監利至九江段全線超警戒水位，其中蓮花
塘、城陵磯站更超保證水位，斧頭湖超保證水位，洪湖、長湖、梁子湖超警戒水位，當地防汛抗
旱指揮部要求各地不要麻痹及鬆懈，全力以赴加強巡查防守，重要堤防和涵閘務必嚴格檢查；在
安徽省，長江幹流多站超警戒水位逾１米，巢湖中超保證水位，淮河幹流王家壩站水位超警戒水
位。
　　據內媒報道，今日降雨帶將北移，黃淮、華北、東北地區將出現強降雨，海河、黃河、松遼
流域可能發生較重汛情，中國國家防辦、應急管理部要求北方重點地區加強落實防汛。
　　截至７月２８日，洪澇災害已造成江西、安徽、湖北等２７省區５４８１﹒１萬人次受災，
１５８人死亡失蹤，３７６萬人次緊急轉移安置；４﹒１萬間房屋倒塌，３６﹒８萬間不同程度
損壞；農作物受災面積５２８萬３３００公頃；直接經濟損失１４４４﹒３億人民幣。（ｅｙ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事28/07/2020
《神州經脈》本土疫情再擴　惠譽確認中國A+評級　兩市成交續減
財經熱話28/07/2020
【抗疫概念】抗疫股資金換馬　維他奶追落後　港視日清破頂後倒跌
FOCUS28/07/2020
【FOCUS】金價直撲2000關　80年代教訓堪記取
開市Good Morning28/07/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：憂金價現泡沫應先獲利
專訪28/07/2020
【駐滬專訪】室內設計師洪潔馨：來滬19年　致力凝聚港人
財經熱話28/07/2020
恒大造車頻釋利好：更名恒大汽車、降低投資門檻
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

社創‧社區4.0「我最喜愛的解難方案」全民投票 留言賞$100社企禮券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金