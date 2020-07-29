【大國博弈】汪文斌：希望美方在大選中不要拿中國說事

《經濟通通訊社２９日專訊》中國外交部發言人汪文斌今日表示，中方對美國大選不感興趣
，我們無意也不會干預美國大選。同時我們希望美方在大選中也不要拿中國說事。
美方有議員擔憂中方利用Ｔｉｋｔｏｋ干預大選，汪文斌斥這種言論屬於「無中生有」，中
國政府一貫要求中國企業在依法合規基礎上開展對外合作。中方敦促美方一些人士端正心態，摒
棄偏見，停止動用國家機器打壓中國企業，多做有利於促進中美關係的事而不是相反。（ｗｌ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|中國故事29/07/2020
《神州經脈》內地新增確診破百 外資助力A場振奮 成交重返萬億
|財經熱話29/07/2020
任志剛：美國或於未來數月公布制裁名單 料對港金融體系無影響
|財經熱話29/07/2020
【醫藥抽水潮】一個月6隻生科醫藥股配股 哪些股份最要提防？
|中國故事29/07/2020
【酒王放榜】茅台第二季業績增長放緩 機構仍唱好目標價破2100元
|FOCUS29/07/2020
【FOCUS】疫情復燃累消費復甦 國人錢包仍比「金手指」
|開市Good Morning29/07/2020
《開市Good Morning》曾永堅：匯控難拾升勢趁反彈減磅
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰