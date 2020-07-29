【大國博弈】汪文斌：希望美方在大選中不要拿中國說事

《經濟通通訊社２９日專訊》中國外交部發言人汪文斌今日表示，中方對美國大選不感興趣

，我們無意也不會干預美國大選。同時我們希望美方在大選中也不要拿中國說事。

美方有議員擔憂中方利用Ｔｉｋｔｏｋ干預大選，汪文斌斥這種言論屬於「無中生有」，中

國政府一貫要求中國企業在依法合規基礎上開展對外合作。中方敦促美方一些人士端正心態，摒

棄偏見，停止動用國家機器打壓中國企業，多做有利於促進中美關係的事而不是相反。（ｗｌ）

