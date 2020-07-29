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29/07/2020 17:08

【大國博弈】中銀證券：中國可發展獨立報文系統為金融制裁做準備

　　《經濟通通訊社２９日專訊》針對近期美國是否會將中國踢出ＳＷＩＦＴ（環球同業銀行金
融電訊協會）系統引發的市場熱議，中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）旗下中銀證
券周二（２８日）發表研究報告建議，中國可採取參考ＳＷＩＦＴ報文格式推動內地與港澳之間
跨境收付使用獨立的報文系統，適時制定頒布中國的「阻斷法」，特殊情形下考慮外匯調控貨幣
換錨等宏觀層面上的措施。
　　在微觀層面上，中國需要加強輿情監測並擬定應對預案，加大反洗錢力度，維護和發展海外
非美元清算行代理行關系，引導境內企業減少美元計價結算等。

＊不排除將個別中資行從ＳＷＩＦＴ系統除名＊

　　報告認為，若僅僅是美國單方面發起制裁，美國會傾向於使用ＣＨＩＰＳ（紐約清算所銀行
同業支付系統），限制使用ＳＷＩＦＴ很可能是在西方聯合制裁的情況下才會發生。同時，不排
除美國以打擊洗錢、恐怖主義、販賣武器和毒品等名義，制裁個別中資銀行，乃至將其從
ＳＷＩＦＴ系統除名。
　　報告還稱，中國可擴大境內外幣支付系統（ＣＦＸＰＳ）使用範圍。該系統由中國央行
２００８年４月推出，境內金融機構可以通過該系統完成外幣清算，外匯資金劃轉完全在境內完
成，免受貨幣發行國監控。不過，該措施仍無法規避美方連帶制裁。（ｗｌ）

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