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29/07/2020 14:13

【酒王放榜】茅台第二季業績增長加劇放緩，「酒喝不炒」需求存憂

　　《經濟通通訊社記者楊英傑２９日報道》新型冠狀病毒肺炎疫情在今年春節前爆發，全國節
慶聚餐活動大減，對白酒行業造成嚴重打擊，如水井坊（滬：６００７７９）半年銷售額暴跌超
過五成。不過，貴為行業龍頭、Ａ股股王的貴州茅台（滬：６００５１９）半年業績仍然亮眼，
上半年歸屬上市公司股東淨利潤２２６﹒０２億元（人民幣．下同），按年增１３﹒２９％，營
業收修入４３９﹒５３億元，按年增長１１﹒３１％。
　　不過我們翻查茅台去年同期業績，２０１９年上半年公司營收增長１８﹒２４％、淨利潤同
增２６﹒５６％，則可發現公司多項指標增速都有大幅放緩的趨勢，今年的淨利潤增長只及去年
一半。
　　此外，疫情帶來的經濟頹勢仍在困擾著內需，今年第二季茅台業績增速比第一季還要低：公
司今年第一季營收及淨利分別同比增長１２﹒７６％及１６﹒６９％，均比半年同比增長率為高

　　更值得留意的是，茅台現金暴減，截至６月底，公司經營性現金流量淨額僅１２６﹒２１億
元，同比下滑４７﹒６％。
　　貴州茅台今早先高開１﹒２％，惟開市後升勢快速滑落，半日倒跌１％，報１６５２﹒８１
元。

＊高衛東執掌延續前任風格，官媒批評炒風曾掀震盪＊
　　
　　貴州茅台管理層近年出現大變化，第三代董事長李保芳上任兩年間實施鐵腕管治，有逾１０
名高管落馬，更大刀闊斧清理大量經銷商及子公司，為今年３月上任的新任董事長高衛東掃平障
礙。高衛東上場後延續風格，上半年茅台經銷商數量減少了３２７家，其中茅台系列酒的經銷商
減少２９３家，導致茅台系列酒上半年收入同比下滑０﹒１％，盡管整改系列酒損及公司收益，
但這些茅台子品牌質素參差，甚至出現經銷商私下造假酒的問題，斬斷枯枝亦有利茅台未來發展

　　至於茅台高端品牌「飛天酒」銷售收入為３９２﹒６億元，按年增長６﹒２２％，而去年銷
售增速為１８﹒４％。
　　除了疫情打擊之外，茅台亦於近月捲入一場小小的政治風暴，官媒《人民日報》海外版旗下
新媒體平台「學習小組」本月發表文章，批評貴州茅台出產的茅台酒價格愈炒愈有，成為官場腐
敗硬通貨，文章更提出「酒喝不炒」，是首次有官媒提出遏止茅台炒風的論調。公眾經常把茅台
酒炒黃牛和官場貪腐成風聯繫在一起，自十八大起中共嚴打貪腐，官場送禮從以往的利是轉變成
送茅台，盡管這種不良風氣令茅台酒價高居不下，但是樹大招風又恐遭監管出手打擊，目前仍未
知官媒批評是單一個案還是整改的先兆。

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