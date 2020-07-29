【酒王放榜】茅台業績後機構繼續唱好，目標價破二千一

《經濟通通訊社記者楊英傑２９日報道》作為Ａ股股王，茅台（滬：６００５１９）在股市

已經成為了「大到不能倒」的存在，在今年第二、三季股價屢破上市新高，最高見１７８７元（

人民幣．下同），公司總市值去到２﹒２萬億元。截至今早中午收市，茅台今年股價漲幅達到３

９﹒７１％。

外資的力撐也是茅台堅挺的重要原因之一，公司中期財報顯示，香港中央結算有限公司持股

比例由第一季度末的８﹒０２％增加至第二季末的８﹒４５％。

《經濟通通訊社》綜合國內外各大機構對茅台上半年業績的評價，及最新評級和目標價。至

目前為止，中金及國泰君安最牛，將目標價升至２１０９元。



＊中金：上調目標價２４﹒６％至２１０９元＊



中金發表報告，上調貴州茅台目標價２４﹒６％至２１０９元，因為茅台公司均價提升明確

以及權益市場整體估值中樞提升，還原收入預收款變動後，業績同比增速達到１８％左右，第二

季真實增長情況要好於報表，再加上公司直營比例大幅提升，既今年新簽約渠道商供貨價上漲，

茅台的均價提升已經明朗化，未來批價穩步上漲、渠道價差向業績端兌現的預期會進一步強化，

遠期公司成長空間依舊可觀，高確定性下的高估值可能會是常態。



＊國泰君安：上調目標價至２１０９元＊



國泰君安同樣唱好貴州茅台，升其目標價至２１０９元，因為茅台業績符合預期，經營指標

體現穩定性與確定性，難以逾越的品牌優勢構建持續發展基礎。



＊富瑞：預計下半年銷量加速增長至１５﹒２％＊



富瑞報告指出，貴州茅台二季度銷量增長小幅低於預期，不過經過調整後銷量增長１３％，

預計是由於季節性和產品交貨延遲。預計公司下半年銷量將加速增長至１５﹒２％，受中秋節、

零售和直銷銷量增加和配送速度加快的推動。維持對公司「買入」評級，目標價２０１０元。



＊花旗：目標價上調至２００５元＊



花旗在報告中指出，貴州茅台二季度淨利潤增長９％符合預期，維持「買入」評級，上調目

標價３８％至２００５元。看到公司零售需求的快速恢復以及渠道庫存的正常化，預計公司銷量

增長將在下半年加速並能夠超過管理層全年銷量增長１０％的目標。



＊大華銀行：評級由「持有」上調至「買入」＊



大華銀行將貴州茅台評級由「持有」上調至「買入」，目標價則升１７％至１９３８元。

