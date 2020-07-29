【ＦＯＣＵＳ】疫情復燃累消費復甦，國人錢包仍比「金手指」

【ＦＯＣＵＳ】香港陷入第三波肺疫水深火熱之際，內地通報周二（２８日）新增確診

１０１例（９８例本土），為自４月中旬以來單日首次破百。第二輪蔓延隨時回馬槍駕臨，二季

度回升本就慢於收入增長的居民消費，恐弱勢難振，並為經濟弱復甦加添陰影。

不過，從奢侈品巨頭ＬＶＭＨ到Ｓｔａｒｂｕｃｋｓ，乃至蘋果第三方銷售數據，皆顯示中

國人的錢包似仍是決定市場贏家的「金手指」。



＊內地單日新增確診逾三個月高＊



日本、韓國、越南、新加坡等亞洲多地近日齊爆疫情反彈，香港更陷第三波水深火熱；國家

衛健委今早通報，內地周二錄新增確診１０１例，為逾三個月來再現單日破百，９８例本土病例

涉及新疆、遼寧、北京。

倘更多城市陸續重現本土確診，勢為內地本就不平衡的經濟弱復甦加添陰影。繼遼寧大連宣

布停辦原定８月的國際啤酒節後，早前低風險地區重開的影院或再次關閉，二季度同比跌逾３５

％的「文教娛樂消費」恐再承壓。以６月爆發第二波疫情的北京為例，當月旅遊、餐飲收入同比

跌幅分別高達６２％、４０％。

彭博「中國經濟總體指標」並顯示，內地經濟復甦動能在７月有所減弱，實體經濟中的消費

需求仍然不振，蓋過市場信心增強的效應；倘若需求無法回升，或進一步拖累供給側復甦。



＊咖啡手機奢侈品同仰賴中國區＊



內地消費表現相對固定投資、工業品生產如「跛腳鴨」，但相比受創更嚴重的歐美，國人的

錢包似仍是決定市場贏家的「金手指」。

最新揭盅截至６月２８日第三財季業績的「星爸爸（Ｓｔａｒｂｕｃｋｓ）」，上季全球同

店銷售下跌４０％，而第二大市場中國區僅跌１９％；其更預計，中國區同店銷售２０２１財年

將大幅回升，刺激股價盤後升近６％。另對奢侈品巨頭ＬＶＭＨ而言，其截至６月３０日的第二

季營收同比大跌３８％，但得益中國市場的強勁復甦，亞洲區跌幅為１３％，而公司股價年初至

今股價僅跌不到４％。

此外，在蘋果公司周四（３０日）披露官方財報前，第三方機構

Ｃｏｕｎｔｅｒｐｏｉｎｔ Ｒｅｓｅａｒｃｈ預計，中國市場第二季ｉＰｈｏｎｅ銷量同比增

長３２％，增幅拋離華為手機的１４％。

過往貢獻強勁海外消費的中國買家，在疫情特殊時期料轉為本土及在線消費，傑富瑞甚至估

計，今年奢侈品牌在華銷售額佔比將由去年的３６％升至一半。要爭奪這班金主，難怪工信部周

一（２７日）要求全面實施內外銷產品「同線同標同質」，對標消費升級的可選消費價值股看高

一線。

