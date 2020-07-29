《投資智慧－鄧聲興》Ａ股波動，可考慮槓桿及反向產品作短期對沖

《投資智慧》中美關係影響Ａ股市場走勢反覆波動，投資者使用Ａ股槓桿及反向產品應對市

場急劇變化，相關產品成交量大增。當中南方東英的滬深３００每日槓桿兩倍（０７２３３）及

滬深３００每日反向一倍（０７３３３）首日上市的成交額分別達２６５２萬元以及１８３４萬

元，成交量增加至本港首２０大ＥＴＦ。目前７２３３的規模為１﹒８億美元，而７３３３的規

模為９０００萬美元。在香港交易量最大的２０只ＥＴＦ中，南方東英產品佔其中的一半。從成

交量上看，兩類產品佔Ａ股槓桿及反向產品（Ｌ＆Ｉ產品）市場份額為８６％，較市場同類產品

交投活躍。



南方東英的滬深３００每日槓桿兩倍有放大指數回報的用途，２ｘ槓桿產品複製滬深３００

指數每日表現的２倍。舉例說，在長期牛市時，假設指數為１００為起始基數，指數在５日內的

表現分別為１００點、１０３點、１０８﹒２點、１０７﹒１點及１１１﹒４點，單日回報分別

為第一日無變化、３％、５％、－１％、４％。期間總回報有１１﹒４％。若兩倍回報即是

２２﹒８％。與此同時，２ｘ槓桿產品在複製２倍指數後，指數在５日內的表現分別為１００點

、１０６點、１１６﹒６點、１１４﹒３點及１２３﹒４點，單日回報分別為第一日無變化、

６％、１０％、－２％、８％。期間總回報有２３﹒４％。由此可見，２ｘ槓桿產品回報上升超

過指數上升的兩倍。



另一個例子為長期熊市時，假設指數為１００為起始基數，指數在５日內的表現分別為

１００點、９７點、９３﹒１點、９４﹒１點及８９﹒３點，單日回報分別為第一日無變化、

－３％、－４％、１％、－５％。期間總回報有－１０﹒７％％。若兩倍回報即是－２１﹒４％

。與此同時，２ｘ槓桿產品在複製２倍指數後，指數在５日內的表現分別為１００點、９４點、

８６﹒５點、８８﹒２點及７９﹒４點，單日回報分別為第一日無變化、－６％、－８％、２％

、－１０％。期間總回報有－２０﹒６％。由此可見，即使是跌市，２ｘ槓桿產品回報亦少於指

數下跌的兩倍。上述槓桿反向產品的復合效應，牛熊市表現均好過指數表現。



此外，該產品與滬深３００每日反向一倍，一手入場費均約７００元，全年經常開支比率約

為１﹒９９％；均較市場同類產品為低。相關產品有較多的ＥＴＦ莊家提高流通量，流動性充足

有助降低買賣價差，減少交易成本。同時良好的流動性亦有利產品價格走勢更貼近指數走勢。中

美關係趨惡化的政治市下，Ａ股走勢較反覆波動，投資者可考慮槓桿及反向產品作短期對沖，增

加投資彈性。以近期發生的中美領事館風波為例，事件發生時Ａ股市場已經關閉，香港市場仍然

在交易時段。投資者可透過在香港上市的Ａ股槓桿及反向產品，即時進行對沖作規避風險的操作

。



情況一：長期牛市 指數 單日回報 總回報 單日２ｘ產品 單日回報 總回報

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

第一日 １００ － － １００ － －

第二日 １０３ ３％ － １０６ ６％ －

第三日 １０８﹒２ ５％ － １１６﹒６ １０％ －

第四日 １０７﹒１ －１％ － １１４﹒３ －２％ －

第五日 １１１﹒４ ４％ １１﹒４％ １２３﹒４ ８％ ２３﹒４％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



情況二：長期熊市 指數 單日回報 總回報 單日２ｘ產品 單日回報 總回報

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

第一日 １００ － － １００ － －

第二日 ９７ －３％ － ９４ －６％ －

第三日 ９３﹒１ －４％ － ８６﹒５ －８％ －

第四日 ９４﹒１ １％ － ８８﹒２ ２％ －

第五日 ８９﹒３ －５％－１０﹒７％ ７９﹒４ －１０％－２０﹒６％

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《銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興》



（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）



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