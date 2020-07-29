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即市新聞

29/07/2020 09:54

《投資智慧－鄧聲興》Ａ股波動，可考慮槓桿及反向產品作短期對沖

　　《投資智慧》中美關係影響Ａ股市場走勢反覆波動，投資者使用Ａ股槓桿及反向產品應對市
場急劇變化，相關產品成交量大增。當中南方東英的滬深３００每日槓桿兩倍（０７２３３）及
滬深３００每日反向一倍（０７３３３）首日上市的成交額分別達２６５２萬元以及１８３４萬
元，成交量增加至本港首２０大ＥＴＦ。目前７２３３的規模為１﹒８億美元，而７３３３的規
模為９０００萬美元。在香港交易量最大的２０只ＥＴＦ中，南方東英產品佔其中的一半。從成
交量上看，兩類產品佔Ａ股槓桿及反向產品（Ｌ＆Ｉ產品）市場份額為８６％，較市場同類產品
交投活躍。
　
　　南方東英的滬深３００每日槓桿兩倍有放大指數回報的用途，２ｘ槓桿產品複製滬深３００
指數每日表現的２倍。舉例說，在長期牛市時，假設指數為１００為起始基數，指數在５日內的
表現分別為１００點、１０３點、１０８﹒２點、１０７﹒１點及１１１﹒４點，單日回報分別
為第一日無變化、３％、５％、－１％、４％。期間總回報有１１﹒４％。若兩倍回報即是
２２﹒８％。與此同時，２ｘ槓桿產品在複製２倍指數後，指數在５日內的表現分別為１００點
、１０６點、１１６﹒６點、１１４﹒３點及１２３﹒４點，單日回報分別為第一日無變化、
６％、１０％、－２％、８％。期間總回報有２３﹒４％。由此可見，２ｘ槓桿產品回報上升超
過指數上升的兩倍。
　
　　另一個例子為長期熊市時，假設指數為１００為起始基數，指數在５日內的表現分別為
１００點、９７點、９３﹒１點、９４﹒１點及８９﹒３點，單日回報分別為第一日無變化、
－３％、－４％、１％、－５％。期間總回報有－１０﹒７％％。若兩倍回報即是－２１﹒４％
。與此同時，２ｘ槓桿產品在複製２倍指數後，指數在５日內的表現分別為１００點、９４點、
８６﹒５點、８８﹒２點及７９﹒４點，單日回報分別為第一日無變化、－６％、－８％、２％
、－１０％。期間總回報有－２０﹒６％。由此可見，即使是跌市，２ｘ槓桿產品回報亦少於指
數下跌的兩倍。上述槓桿反向產品的復合效應，牛熊市表現均好過指數表現。
　
　　此外，該產品與滬深３００每日反向一倍，一手入場費均約７００元，全年經常開支比率約
為１﹒９９％；均較市場同類產品為低。相關產品有較多的ＥＴＦ莊家提高流通量，流動性充足
有助降低買賣價差，減少交易成本。同時良好的流動性亦有利產品價格走勢更貼近指數走勢。中
美關係趨惡化的政治市下，Ａ股走勢較反覆波動，投資者可考慮槓桿及反向產品作短期對沖，增
加投資彈性。以近期發生的中美領事館風波為例，事件發生時Ａ股市場已經關閉，香港市場仍然
在交易時段。投資者可透過在香港上市的Ａ股槓桿及反向產品，即時進行對沖作規避風險的操作

　
情況一：長期牛市　　指數　　單日回報　　總回報　　單日２ｘ產品　單日回報　　總回報
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
第一日　　　　　　１００　　　　　－　　　　－　　　　　１００　　　　－　　　－
第二日　　　　　　１０３　　　　３％　　　　－　　　　　１０６　　　６％　　　－
第三日　　　　１０８﹒２　　　　５％　　　　－　　　１１６﹒６　　１０％　　　－
第四日　　　　１０７﹒１　　　－１％　　　　－　　　１１４﹒３　　－２％　　　－
第五日　　　　１１１﹒４　　　　４％　１１﹒４％　　１２３﹒４　　　８％　２３﹒４％
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
情況二：長期熊市　　指數　　單日回報　　總回報　　單日２ｘ產品　單日回報　　總回報
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
第一日　　　　　　１００　　　　　－　　　　－　　　　　１００　　　　－　　　－
第二日　　　　　　　９７　　　－３％　　　　－　　　　　　９４　　－６％　　　－
第三日　　　　　９３﹒１　　　－４％　　　　－　　　　８６﹒５　　－８％　　　－
第四日　　　　　９４﹒１　　　　１％　　　　－　　　　８８﹒２　　　２％　　　－
第五日　　　　　８９﹒３　　　－５％－１０﹒７％　　　７９﹒４　－１０％－２０﹒６％
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《銳升證券聯合創辦人及首席執行官　鄧聲興》

（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）
　
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