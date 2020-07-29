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即市新聞

29/07/2020 15:16

《樓市亮話－湯文亮》真實謊言

　　《樓市亮話》有國內老友話佢去年買的新樓，最近地產商大幅減價三成，佢當然唔開心，立
刻問替他促成交易那位物業代理，答案是樓價始終會回升，有買貴，冇買錯，現在只是暫時失利
，老友聽完始終覺得有買貴冇買錯是有多少唔妥，但又講唔出是甚麼唔妥，於是問我那位物業代
理有沒有講錯。
　
　　老友可能唔知道，我有好多物業代理老友，真的唔想講壞話，大家都是搵食，況且減價是地
產商而非物業代理，於是話那位物業代理所講的是真實謊言，有買貴是真實，冇買錯是謊言，嚴
格來說，買貴就是買錯，是在錯誤的時間入市，老友亦明白，牛唔飲水唔撳得牛頭低，最終都是
由他自己做決定，唯有苦笑。
　
　　有買貴冇買錯這句話其實被濫用，應該是有一些條件才可以講有買貴冇買錯，例如一幢大廈
，有人用高價買了一個位於十幾樓單位，他便不能用有買貴冇買錯，因為如果有人用低於他買的
價錢，買到同一幢大廈，相同面積，而樓層比較高的單位，即時可以證明他買貴亦買錯；如果他
買高層單位，即使有人話買貴了，他便可以用有買貴冇買錯來反駁，因為就算有人可以低三成買
到同類型單位，但樓層不及他買的，亦不能比較，所以，有買貴冇買錯是有條件限制，最基本是
非常罕有的優質單位，唔可以隨便用。
　
　　我初出道時當有物業代理知道我買了一個物業，就會話如果經他買，價錢可以平幾個％，但
米已成炊，只能講有買貴冇買錯，不過不是對我說，而是對我老闆講，真的是攞命，現在當然不
會發生。
　
　　現在相熟的物業代理知道我們買入一個物業，絕對不會講有買貴冇買錯，反而話價錢合理他
亦未必可以做到，無論任何人聽到都會很舒服，這才是真實謊言。
《紀惠集團副主席及行政總裁　湯文亮》
　
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