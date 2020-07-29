《缸邊嫺談－黃惠嫺》科技指數設快速納入機制，有助吸引高質科企

《缸邊嫺談》負責編制及管理恆生指數系列的恆生指數有限公司（「恆生指數公司」）較早

前於２０２０年７月２０日收市後公布，會於７月２７日星期一推出恆生科技指數。



根據官方新聞稿的內容顯示，恆生科技指數負責追蹤與科技主題高度相關的香港上市公司。

在選股準則方面，被納入新指數的股份基本須為香港聯合交易所（「港交所」）主板上市的公司

（大中華），以及符合換手率、行業、主題及創新力等方面的資格。在選出符合資格的公司之後

，然後會按照市值排名前３０的公司會被納入為成分股，並在指數權重上採用流通市值加權的方

式，將個別成分股的比重上限定為８％。



為何恆生指數公司會為科技相關的股份設立一個新指數？其實，自２０１８年港交所修改

《上市規則》允許「同股不同權」的公司赴港上市後，愈來愈多具代表性的科技公司來港上市，

從２０１７年的１３７間，增加至２０２０年６月底的１６３間，而上市科技股的增加帶動了整

個港股交投量。從恆生指數公司的數據顯示，截至２０２０年６月３０日止，在港上市的科技公

司其市值及成交額分別約佔整個港股市場３３﹒２％及２７﹒６％。另外，恆生指數公司公布的

資料顯示，恆生科技指數的表現優於大市，根據回溯測試計算之數據，恆生科技指數於２０１９

年全年及２０２０年上半年的回報分別高達３６﹒２％及３５﹒３％。而從２０１５年１月１日

起至２０２０年７月１７日止，恆生科技指數回報率整體升１２８﹒６６％，恆生綜合指數整體

回報率升１４﹒２９％，可見科技股在市場中重要性有所增加，所以有需要設立以專門的科技股

為主的指數，以反映於香港上市、來自科技或創新領域的龍頭公司之表現。



＊恆生科技指數的設立對港股市場的影響＊



短線而言，恆生科技指數的設立有望推升相關股份的股價。在新指數公布後一日（７月２１

日），３０隻被納入新指數的準成分股中有２９隻股價上升，當中有６隻單日的升幅更達到雙位

數，另有１０隻更成為當日２０大最活躍交投的港股；３０隻股份全日的總成交金額合計約有

６００億港元，佔整個主板成交金額約３６﹒９％。



今次恆生指數公司設立以科技股為主題的指數，並致力將新指數打造成為繼恆生指數及恆生

中國企業指數的另一旗艦指數。雖然後續的產品推出仍需視乎市場需求，如ＥＴＦ則需考慮基金

公司的產品數量、地區監管政策等因素，但據恆生指數公司副行政總裁巫婉雯透露，在公布推出

新指數的計劃後，已有不少香港或內地的基金公司就此查詢，並表示對指數十分感興趣。她又指

，會繼續與港交所溝通在期貨、期權方面的合作，但目前未有確實的時間表。未來，隨著新指數

的交投量增加，各金融機構或會因應市場需求，推出與新指數掛勾的基金及衍生產品。而新指數

的設立，相信會為追蹤新經濟股的投資者提供一籃子的選擇及機會，吸引更多主動及被動資金加

大對科技股的投資比重，從而吸納更多資金流入港股市場。



另外，今次新指數設有新股快速納入機制，假設於新股上市當天，其收市市值在現有指數成

分股中排名前１０，該新股將被獲納入指數，成分股加入一般於該新股上市後的第１０個交易日

收市後實施。此快速納入機制，可容許新上市的大型科技企業更適時地被納入指數，料有助吸引

更多高質素的內地科技公司來港上市，並增加新指數的代表性。

《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份



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