【國安立法】李顯龍︰香港應該保持冷靜，新加坡無意從港吸納企業

《經濟通通訊社２９日專訊》新加坡總理李顯龍昨日（２８日）於美國智庫「大西洋理事會
」的視像會議上表示，《港區國安法》實施後，香港應該保持冷靜，新加坡無意從香港吸納企業
，並指香港保持繁榮穩定對新加坡及整個地區，才是好事。
他續稱希望見到香港繼續有良好發展，而不是令人想離開的地方，又指出香港和新加坡是良
性競爭，並非敵對，兩地各有優勢。（ｂｎ）
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