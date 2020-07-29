【新冠肺炎】澳門：入境廣東暫不實施隔離１４天範圍擴至廣東全省

《經濟通通訊社２９日專訊》澳門新聞局公布，今早６時起，從粵澳口岸入境廣東暫不實施
隔離１４天醫學觀察的人員，活動範圍從大灣區９城市擴大至廣東全省。入境後１４天內需每天
登陸「粵康碼」申報個人健康狀況。
另外，澳門居民若擅自離開廣東省，豁免１４天集中隔離醫學觀察的資格將被取消，並按當
地防疫規定處理。（ｃｌ）
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