【新冠肺炎】澳門：入境廣東暫不實施隔離１４天範圍擴至廣東全省

《經濟通通訊社２９日專訊》澳門新聞局公布，今早６時起，從粵澳口岸入境廣東暫不實施

隔離１４天醫學觀察的人員，活動範圍從大灣區９城市擴大至廣東全省。入境後１４天內需每天

登陸「粵康碼」申報個人健康狀況。

另外，澳門居民若擅自離開廣東省，豁免１４天集中隔離醫學觀察的資格將被取消，並按當

地防疫規定處理。（ｃｌ）

