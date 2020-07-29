《經濟通通訊社２９日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日新增
１１８宗確診個案，當中１１３宗屬本地個案，為連續８日單日新增過百，累計病例突破
３０００宗。另外，至今有８０多宗初步確診。
＊瑪嘉烈醫院４名支援服務員工初步確診＊
醫管局表示，瑪嘉烈醫院４名支援服務員工初步確診，當中３名於同一病房工作，亦有通宵
更工作。感染控制組將檢視員工宿舍安排，總共有１６名醫院員工被列為緊密接觸者，暫時未有
病人被列為緊密接觸者。（ｃｗ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
29/07/2020 17:21
【新冠肺炎】累計病例突破三千宗，瑪嘉烈醫院４支援員工初步確診
《經濟通通訊社２９日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日新增
１１８宗確診個案，當中１１３宗屬本地個案，為連續８日單日新增過百，累計病例突破
３０００宗。另外，至今有８０多宗初步確診。
＊瑪嘉烈醫院４名支援服務員工初步確診＊
醫管局表示，瑪嘉烈醫院４名支援服務員工初步確診，當中３名於同一病房工作，亦有通宵
更工作。感染控制組將檢視員工宿舍安排，總共有１６名醫院員工被列為緊密接觸者，暫時未有
病人被列為緊密接觸者。（ｃｗ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|中國故事29/07/2020
《神州經脈》內地新增確診破百 外資助力A場振奮 成交重返萬億
|財經熱話29/07/2020
任志剛：美國或於未來數月公布制裁名單 料對港金融體系無影響
|財經熱話29/07/2020
【醫藥抽水潮】一個月6隻生科醫藥股配股 哪些股份最要提防？
|中國故事29/07/2020
【酒王放榜】茅台第二季業績增長放緩 機構仍唱好目標價破2100元
|FOCUS29/07/2020
【FOCUS】疫情復燃累消費復甦 國人錢包仍比「金手指」
|開市Good Morning29/07/2020
《開市Good Morning》曾永堅：匯控難拾升勢趁反彈減磅
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰