【新冠肺炎】累計病例突破三千宗，瑪嘉烈醫院４支援員工初步確診

《經濟通通訊社２９日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日新增

１１８宗確診個案，當中１１３宗屬本地個案，為連續８日單日新增過百，累計病例突破

３０００宗。另外，至今有８０多宗初步確診。



＊瑪嘉烈醫院４名支援服務員工初步確診＊



醫管局表示，瑪嘉烈醫院４名支援服務員工初步確診，當中３名於同一病房工作，亦有通宵

更工作。感染控制組將檢視員工宿舍安排，總共有１６名醫院員工被列為緊密接觸者，暫時未有

病人被列為緊密接觸者。（ｃｗ）

