【紓困措施】第六批保就業名單，香港電訊獲批２﹒６８億元補貼

《經濟通通訊社２９日專訊》保就業計劃今日（２９日）公布第６批領取工資補貼僱主名單

，涉及約１﹒１６萬名僱主，發放工資補貼額超過４７億元，承諾受薪僱員人數約２０萬。

當中，香港電訊（０６８２３）及電訊盈科（００００８）分別獲批２﹒６８億及８０００

多萬元，成為獲最多補貼的企業。另外，長江實業集團（０１１１３）獲批２２２６萬元，承諾

受薪人數約８２９人；其全資附屬公司和記地產集團則獲補貼１２５７萬元，受薪員工４５９人

。恆基兆業地產代理有限公司獲２７４２萬元，承諾受薪人數約１００９人；置地集團亦獲

２０２１萬港元。

此外，「保就業」計劃秘書處將於本周內通知第７批約１﹒７３萬名成功申請僱主，並於下

周向他們發放約６４億元的工資補貼，承諾受薪僱員人數約２８﹒３萬。連同首六批已發放的工

資補貼，七批工資補貼合共涉及約４０５億元，涵蓋接近１３﹒８萬名僱主及承諾受薪僱員總人

數超過１７５萬。

秘書處將於下星期向第７批約３９００名合資格自僱人士發放７５００元一筆過資助，涉及

資助額２９６０萬元。計及最新一批批核，７批合共約９﹒４萬名自僱人士會收到一筆過資助，

涉及約７﹒５億元。（ｃｗ）

