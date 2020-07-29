【企業盈喜】奧星生命科技料中期多賺不少於１﹒８６倍

《經濟通通訊社２９日專訊》奧星生命科技（０６１１８）公布，團預期截至今年６月３０

日止中期純利將不少於１２００萬元人民幣，按年升１﹒８６倍。

純利增加主要由於與於２０１８年底的未完工合同相比，於２０１９年底的未完工合同處於

較高水平；及集團一直致力改善項目執行時間表管理。（ｃｗ）

