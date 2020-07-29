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29/07/2020 18:18

【企業盈警】Ｒａｆｆｌｅｓ　Ｉｎｔｅｒｉｏｒ料中期盈轉虧

　　《經濟通通訊社２９日專訊》Ｒａｆｆｌｅｓ　Ｉｎｔｅｒｉｏｒ　Ｌｉｍｉｔｅｄ
（０１３７６）公布，集團預期截至今年６月３０日止中期將錄得除稅後虧損淨額不超過５０萬
元（新加坡元．下同），對比去年同期錄得純利約為３００萬元。
　　轉盈為虧主要由於新冠肺炎的爆發使新加坡政府於今年４月及５月採取切斷傳播鏈措施導致
集團收入減少。（ｃｗ）

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