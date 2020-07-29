【企業盈警】合興（０００４７）料中期盈轉虧最多７０００萬人幣

《經濟通通訊社２９日專訊》合興集團（０００４７）公布，預期截至６月３０日止中期虧
損不多於７０００萬元人民幣，去年同期純利約５７００萬元人民幣。
該集團指，轉盈為虧主因銷售表現下滑及使用權資產相應減值，受累於２０１９新冠肺炎對
內地營商環境造成不利影響，儘管採取措施控制經營成本，但財務表現受到影響。
該集團預期於８月公布業績。（ｗｈ）
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