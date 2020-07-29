【企業盈喜】億仕登（０１６５６）料中期純利增逾５０％

《經濟通通訊社２９日專訊》億仕登（０１６５６）公布，預期截至６月３０日止中期純利

按年增長超過５０％，至約８３２萬新加坡元。

該集團指，純利增加主因核心業務訂單強勁增長、能源業務的建築收入增長隨著小型水力發

電廠商業進一步發展及期內採取費用效益措施，從而減少運營費用。

該集團將適時公布業績。（ｗｈ）

