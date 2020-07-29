《經濟通通訊社２９日專訊》中國聖牧（０１４３２）公布，蒙牛乳業（０２３１９）行使
認股權證，以每股０﹒３３元認購其約１１﹒９７億股新股，涉約３﹒９５億元，令所持股權由
３﹒８３％增至擴大後股本約１７﹒８％，超越主席邵根夥所持攤薄後約１５﹒８％股權，成為
單一最大股東。
蒙牛乳業每股行使價較中國聖牧昨日收市價０﹒２４元溢價３７﹒５％。中國聖牧指，根據
認股權證認購協議，須運用所得認購款項償還財務資助框架協議應付予蒙牛乳業之尚未償還委託
貸款。（ｗｈ）
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29/07/2020 07:55
中國聖牧（０１４３２）獲蒙牛（０２３１９）增持成單一最大股東
《經濟通通訊社２９日專訊》中國聖牧（０１４３２）公布，蒙牛乳業（０２３１９）行使
認股權證，以每股０﹒３３元認購其約１１﹒９７億股新股，涉約３﹒９５億元，令所持股權由
３﹒８３％增至擴大後股本約１７﹒８％，超越主席邵根夥所持攤薄後約１５﹒８％股權，成為
單一最大股東。
蒙牛乳業每股行使價較中國聖牧昨日收市價０﹒２４元溢價３７﹒５％。中國聖牧指，根據
認股權證認購協議，須運用所得認購款項償還財務資助框架協議應付予蒙牛乳業之尚未償還委託
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