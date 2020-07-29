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即市新聞

29/07/2020 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入４７﹒３億人幣，買騰訊思摩爾沽平保小米

　　《經濟通通訊社２９日專訊》疫苗測試報喜，加上憧憬美國政府落實新一輪刺激政策，隔晚
美股三大指數回升。港股高開低走，恆指高開３３９點，報２４９４２點屬全日高，開市後升幅
收窄，曾僅升６９點，中午升１２９點，午後升幅曾縮至３９點，低見２４６４２，但買盤回歸
，最終全日仍升過百點收市。恆指收造２４７７２，升１６９點或０﹒７％。
　　按額度計算，北水全日淨流入４７﹒３億元人民幣，增加４８﹒５％。北水淨買入最多的個
股依次是騰訊控股（００７００）、思摩爾國際（０６９６９）、美團點評（０３６９０）；淨
賣出最多的依次是中國平安（０２３１８）、小米集團（０１８１０）、微盟集團
（０２０１３）。
　　主板成交１１２４﹒１６億元減少１０﹒６％。其中港股通成交２３６﹒１億元，佔總成交
２１％。

＊北水再掃騰訊，淨流入２１億＊

　　騰訊私有化美國上市的搜狗，全日揚４﹒５２％報５４３﹒５元，北水淨買入２１億元。
　　思摩爾上日正式加入港股通行列，昨日（２８日）股價承勝追擊，開高逾半成，不過收市仍
跌４﹒７４％報４０﹒２元，北水淨買入７﹒３億元。
　　美團點評升３﹒２４％報１９１元，北水淨買入３﹒１億元。
　　中國平安跌０﹒１８％報８３元，北水淨賣出２﹒２億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　２１﹒００
　　思摩爾國際　　　（０６９６９）　　　　　　７﹒３１
　　美團點評　　　　（０３６９０）　　　　　　３﹒０６
　　中國建材　　　　（０３３２３）　　　　　　１﹒９０
　　山東黃金　　　　（０１７８７）　　　　　　０﹒５７

　　淨沽出最多港股：
　　中國平安　　　　（０２３１８）　　　　　－２﹒１８
　　小米集團　　　　（０１８１０）　　　　　－１﹒３８
　　微盟集團　　　　（０２０１３）　　　　　－０﹒６８
　　長城汽車　　　　（０２３３３）　　　　　－０﹒５１
　　中芯國際　　　　（００９８１）　　　　　－０﹒３９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　（ｃａ）

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