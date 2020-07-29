《日入而息》港次季ＧＤＰ跌９％遜預期，大埔住宅地以３７億批出

《今天重點》﹡本港次季預估ＧＤＰ按年跌９％遜預期，按季跌０﹒１％

﹡萬科夥青建國際以逾３７億投得大埔馬窩路住宅地

﹡第六批保就業名單，香港電訊獲批２﹒６８億元補貼

﹡本港今日新增１１８宗確診，４６宗源頭未明；累計病例突破三千宗，瑪嘉

烈醫院４支援員工初步確診

﹡華為或就孟晚舟案指控匯控（００００５）提出誤導性證據



《即日市況》﹡匯控及地產股撐市，港股反覆升１１０點收２４８８３，科指漲１％



《深滬股市》﹡外資助力滬指收升２﹒０６％，兩市成交再破萬億



《美元匯價》﹡澳元初步支持０﹒７１１０，０﹒７１８可沽；歐元最新報１﹒１７３３╱

３４，日圓最新報１０５﹒００╱０１



《公司業績》﹡ＩＭＡＸ Ｃｈｉｎａ（０１９７０）料中期轉蝕逾３５００萬美元



《公司資訊》﹡１９５７ ＆ ＣＯ﹒（０８４９５）收緊堂食措施或對業務營運造成重大

影響

﹡ＡＳＭ太平洋（００５２２）對未來兩季半導體行業看法審慎，部分客戶延

遲訂單

﹡三盛控股（０２１８３）終止發新股收購大股東物業，因屆禁止買賣期，午

後復牌；三盛控股發新股收購大股東物業，涉資３﹒３９億元

﹡中信建投（０６０６６）發５億美元票據，票息每年１﹒７５％

﹡中國春來（０１９６９）營運學院向銀行貸款７０００萬人幣

﹡中銀香港（０２３８８）第二季手機及網上投保壽險產品筆數及保費按季升

兩倍

﹡泰格醫藥（０３３４７）首日孖展４２４億元，超購７１倍

﹡香港電訊（０６８２３）與港怡醫院合作，推出視像醫療平台ＤｒＧｏ

﹡高銀金融（００５３０）啟德地皮有新買家，今日復牌

﹡康希諾生物（０６１８５）科創板上市發行擴大股本一成，明日進行路演

﹡復宏漢霖（０２６９６）治癌藥ＨＬＸ０２營銷授權申請獲歐盟批准

﹡匯豐與Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ合作，助本港中小企加速數碼轉型

﹡當代置業（０１１０７）提早回購票據

﹡雷士國際（０２２２２）郭建兵辭任首席財務官

﹡環亞國際（０１１４３）發新股收購泰國物業代理權，涉２７００萬元

﹡新天綠色能源（００９５６）第二季發電量按年增近８％；上半年發電量增

逾４％

﹡稻香旗下拉麵店Ｒｉｎｇｅｒ Ｈｕｔ全線結業

﹡中國電力（０２３８０）長洲水電將向廣西海外出售靈山風電４５％權益



《神州民企》﹡碧桂園（０２００７）共發１０億美元優先票據



《中國要聞》﹡受洪澇等影響，機構料７月官方製造業ＰＭＩ小幅回落

﹡港澳居民可納入共有產權住房範圍，無房家庭限購一套

﹡王毅與日本外相通電，稱願交流合作籲支持多邊主義

﹡廣東多地遇旱災，揭陽揭東區制水供一日停兩日

﹡商務部表示９月舉辦全國「消費促進月」活動

﹡韓正稱疏解北京非首都功能，構建「軌道上的京津冀」

﹡上海簽約啟動一批工業互聯網項目

﹡戴森「全國打假第一案」宣判，３５人獲刑，罰金千萬

﹡龔正稱推進集成電路、人工智能等「上海方案」落地

﹡全國軌道企業上半年注冊量大增１７５％，廣東排第一

﹡上半年全球區塊鏈發明專利排行榜：阿里騰訊浪潮佔前三

﹡ＭＳＣＩ表示未來擬推出Ａ股主題型投資指數

﹡人行３００億逆回購利率持平，淨投放３００億

﹡國際航空運輸協會表示客運量於２０２４年才能恢復正常

﹡印度再封４７款中國Ａｐｐ，騰訊食雞手遊未來或被禁

﹡重慶洪峰已過撤預警，湖北多處超保證水位嚴陣以待

﹡華為或就孟晚舟案指控匯控提出誤導性證據；華為表示為取代谷歌ＧＭＳ，

打造ＨＭＳ生態是首要任務

﹡美民眾收自中國不明種子包裹，中方稱郵政面單係偽造

﹡陸家嘴擊敗融信４９億人幣競得上海前灘地塊

﹡外交部回應澳美聯合聲明：已向兩國提出嚴正交涉

﹡海關暫停接受一巴西企業禽肉輸華，阿根廷三企獲恢復

﹡Ａｒｍ全球表示支持中國公司及員工和平解決當前問題

﹡汪文斌稱希望美方在大選中不要拿中國說事

﹡乘聯會表示７月頭２６日乘用車總體零售同比增長５％

﹡住建部與上海市簽約，共建超大城市精細化建設典範

﹡上海首創遊戲出海扶持計劃，利用自貿區便利外匯進出

﹡７月第三批國產遊戲版號下發，騰訊、西山居在列

﹡應勇與中移動董事長楊傑座談，助湖北疫後重振和發展



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒４％報１２５４０點，台積電回吐３％



《其他消息》﹡湯家驊稱選舉延期３個月較理想，屆時再按疫情決定

﹡傳特首將引用緊急法押後選舉１年，人大或釋法定任期

﹡戴耀廷決定就被辭退向大學校監林鄭月娥提出上訴

﹡第六批保就業名單，香港電訊獲批２﹒６８億元補貼

﹡中國駐歐使團反對歐盟干涉香港事務，提出嚴正交涉

﹡李顯龍稱香港應該保持冷靜，新加坡無意從港吸納企業

﹡歐盟決定限制對香港輸出敏感科技

﹡任志剛稱美國或於未來數月公布制裁名單，料對港金融體系無影響

﹡岑子杰遇襲案被告表示有人付２００萬「打跛阿杰隻腳」

﹡政府表示只要疫情受控及外圍改善，經濟有望逐步復甦

﹡金管局調查指３６％中小企認為較難取得貸款，比前季增加

﹡本港次季預估ＧＤＰ按年跌９％遜預期，按季跌０﹒１％

﹡深股通額度全日用８６﹒１億元；滬股通額度全日用１５﹒２億元，陸股通

淨流入７７億

﹡德美利證券香港推出在線股票、ＥＴＦ及期權交易零佣金

﹡澳門財政司長表示疫情對賭收影響較預期長，將爭取有序讓旅客訪澳

﹡萊坊表示本港次季豪宅樓價按季跌１﹒６％，跌幅收窄

﹡香港寬頻獲數碼港委任為通訊科技服務供應商



《新冠肺炎》﹡本港今日新增１１８宗確診，４６宗源頭未明

﹡累計病例突破三千宗，瑪嘉烈醫院４支援員工初步確診

﹡醫管局料亞博館社區治療設施最快周六投入服務

﹡大連停辦國際啤酒節，凱洋海鮮累計３０員工確診肺炎

﹡北京５個新冠疫苗獲批進入臨床研究

﹡澳門表示入境廣東暫不實施隔離１４天範圍擴至廣東全省

﹡美國兩州份疫情惡化，佛州單日死亡病例創新高

﹡阿聯酋航空鼓勵旅客出遊，搭客送新冠肺炎保障

﹡渣打香港調整分行營業時間，平日將營業至下午４時

﹡中銀香港調整分行營業時間，港灣道分行暫停營業

﹡何栢良稱應檢控違反檢疫安排的航空公司或機組人員

﹡麥當勞外判電腦維修員確診，曾到１０間分店檢查電腦

﹡最高法等三部委發文妥善處理涉疫情旅遊合同糾紛

﹡餐飲業期望業主減租及政府加推措施紓困

﹡顧客稱未能聯絡辦理退款，亞航表示正與消委會對話

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