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即市新聞

30/07/2020 07:50

《華爾街內望》聯儲局承諾提供更多支持，道指反彈升１６０點

　　《經濟通通訊社３０日專訊》聯儲局周三（２９日）發表聲明重申，承諾將使用所有工具支
持經濟，但警告經濟將很大程度上取決於疫情變化，美國股市收高。
　　道指漲１６０點或０﹒６１％至２６５３９點。標指漲４０點或１﹒２４％，報３２５８點
。納指漲１４０點或１﹒３５％至１０５４２點。
　　聯儲局在為期兩日的政策會議結束後表示維持利率不變，直到認為經濟已經得住疫情考驗，
並有望實現就業和物價穩定目標。
　　市場期待亞馬遜、Ｆａｃｅｂｏｏｋ、蘋果、Ａｌｐｈａｂｅｔ（ＦＡＡＧ）將於明日公佈
的業績，不過美國國會議員周三在反壟斷附屬委員會的聽證會上抨擊他們的行政總裁。
　　美國多個州份重新實施限制措施之際，美國周三報告新冠肺炎死亡病例已超過１５萬人，市
場關注共和民主兩黨就下一輪救助計劃內容展開的談判。
　　個股方面，美國晶片製造商ＡＭＤ收漲１２﹒５％，公司上調全年營收預期，並提振費城半
導體指數。咖啡連鎖店星巴克股價攀升３﹒７％，公司表示全球業務穩步復甦，本季度將實現獲
利。波音下滑２﹒９２％，公司削減７７７Ｘ客機產量，季度虧損亦大於預期。
　　指標十年期國債收益率持平，報０﹒５７９％，三十年期國債收益率升１﹒９個基點，報１
﹒２４２４％。（ａｌ）

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