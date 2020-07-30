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即市新聞

30/07/2020 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》短期跌浪已經結束？

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，
局勢則分別屬於向好和偏淡。恆生指數陰陽燭日線圖上，昨天（２９日）終見呈現陽燭，反映出
港股於低位的承接力增強。雖然大市交投明顯減少，由於短期跌浪已運行了一段長時間，不排除
調整期提早結束的可能性。今天（３０日）為７月份期貨、期權到期日，明天（３１日）為７月
份場外股票期權到期日，按最新局勢推測，好友料會略佔上風。最大可能出現的市況，估計為於
現水平呈現反覆偏穩的走勢。
　　對於近日應跌而不跌的市況，筆者認為乃好友大戶已經完成反攻部署所致。最低限度，這亦
反映出港股的沽壓已經減弱。早前筆者指出港股有可能在測試第五個跌浪目標。然而，觀乎近日
好淡雙方的角力情況，若非有新重大利淡消息，不排除短期大型反彈浪或短期新升浪已經或即將
正式展開的可能性。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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