《國金與投資－曾廣標》黃金衝２０００美元的故事

《國金與投資》世紀疫症成為了黃金的最好朋友，今年以來，以美元計價的黃金已上升了近

三成，直逼２０００美元大關，現時根本上沒有專家會說這是一個很大的阻力位，大多看一年後

見２３００至３０００美元，即是還有高達５０％的潛在升幅。目前利好金價的因素確實是多得

很，但我作為黃金長期大好友，卻要提出少少忠告，不要忘記唯一的壞消息，那就是金價的累積

升幅已很大，滿街都是獲利貨，部分是槓桿買入。而就在金價衝向２０００之際，亦見到有大戶

套利，出現小型過山車，金價一度回落至１９１０，然後回升至１９５０左右爭持，這等於市場

已提醒一眾玩家，短線仍可能有較大波動。



＊實資持金不用理會短期波動＊



實資買金當然不用理會短期波動，在動盪時代，長坐不放及每當有較大型回吐便增持，是最

佳策略，至於炒期金炒孖展，則各顯神通各安天命了。



疫症專家告訴我們，紙幣表面也可能有病毒，間接說明持有銀紙有很多不划算之處，早前，

美元還強勢時，持美元有理由，但隨著聯儲局無限量的量化寬鬆印炒，而兩大黨不斷加碼利民紓

困挺經濟，零息的美元也開始走弱，美元指數向著９０撤退，於是黃金和其他貴價金屬更有上升

動力。



＊美元危機助長金價升勢＊



美元轉弱不等於其他貨幣就會轉強勢，在接近零息及也是量化寬鬆下，歐元很可能只是死貓

彈，至於新興市場貨幣，也無保障。貨幣是否真正的金錢，現時已有更多懷疑。各國央行近年大

多淨買入黃金，也反映出大家寧信黃金不信熱門貨幣。而當先進國家都在大印銀紙及用赤字財政

來撐經濟或利民紓困時，短期間可能由於經濟滑落而看不到通脹苗頭，但一旦疫症開始受控，例

如疫苗成功研發，經濟復甦的預期，均足以引發通脹，到時，人們對銀紙更沒有信心，而金價還

是會反覆上升。因此，經濟師雖然大多認為明年經濟會反彈，但仍看漲金價。



事實上，病毒還在變種，而疫情在高峰之後可能仍有新的高峰，也有經濟師認為世界經濟可

能會由於美元爆煲而導致新一輪金融危機，則到時黃金才是最後的真正貨幣！



＊侵侵冒險動作「金上加油」＊



當世界疫情熾熱之際，各國本應齊心聯心抗疫，但特朗普胡亂抗疫失敗，卻轉而視線針對中

國，甚至要成立「全球反中共聯盟」，挑起新冷戰來轉移視線，在１１月大選之前，特朗普可能

還會做更多冒險動作，製造危機來誘使美國選民不敢換總統，若出現兵戎相見擦槍走火，金價更

會進一步上升。



若果地緣政治危機只是講多於做，很多投資者還是會熱中於股市炒作，但必然亦有求避險的

轉買黃金。而事實上，不少大戶是兩手抓，既炒股也買黃金，在廉價資金源源不絕下，兩者都被

推高，各種實物資產朝著泡沬的方向前進。



＊投機資金流入 高價反覆＊



金價近期的急升與更多投機分子加入炒作亦有關係，他們沒有足夠的資金，卻利用槓桿炒作

，因此，金價在升創歷史新高之後反而出現較大幅波動，要回試上一輪即九年前的高位。



１０年前，商品大王羅傑斯老師預期金價在１０年內會升至２０００美元，當時，還只是剛

升越１０００美元，但一年後，金價便急促炒上１９００美元水平，主要是由於不少投機大戶不

斷加好倉，大眾也以為金價可以升破２０００美元，結果，大投機家索羅斯早在到頂之前已暗中

不斷沽貨獲利，當金價回落後，更大手沽低，令到牛市結束金價持續幾年回落。



＊「新」「老」投機大王鬥法＊



當時是有這麼的一個故事，話說普爾森（ＪＯＨＮ ＰＡＵＬＳＯＮ）在金融海嘯前沽空次

按債券大賺特賺，變成億萬富豪被坊間吹捧為「新投機大王」。某次，索羅斯專誠約普爾森喝茶

討教，席上索羅斯大讚普爾森，自認已老了，要向普爾森學習，普爾森很開心，大談如何看好黃

金，索羅斯表示同意，之後，索羅斯公開吹噓看好金價，兩人似是聯手炒高，但普爾森在到頂回

落後仍不斷買入，在２０１５年輸到斬倉離場。之後，差不多是半退出江湖，轉作個人投資，不

再管理公眾基金。



不過，年初爆發世紀疫症後不久，普爾森的投資披露顯示，他又持有大量黃金和金礦股，以

及製藥股，部署似乎很正確。他何時能又與索羅斯在市場較量呢？好戲還在後頭！

《資深評論員 曾廣標》



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