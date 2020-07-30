《行內行外－梁崇讓》全球化續走回頭路？

《行內行外》中美關係惡化愈演愈烈，美國突然要求中方關閉駐休斯敦總領事館，中國則還

以顏色宣布關閉美國駐成都總領事館作回敬，更直指美國駐成都總領事館一些工作人員從事與其

身份不相符的活動，干涉了中國內政，損害中國的安全和利益。中美對抗先始於貿易戰，繼而在

科技上、疫情上都不停地出現紛爭，更恰巧此時中印邊境出現嚴重衝突，南海地緣局勢也開始升

溫，種種事件都好像衝著中國而來，真的有這麼巧合嗎？香港是中國的一部分，必然也受到波及

。



近兩年持續的中美貿易戰況，令香港的進出口業務受到影響，去年黑暴攬炒的破壞，今年疫

情肆虐逼使百業停頓，令香港經濟出現急速下滑，首季錄得負增長８﹒９％，失業率已超過６％

。近日香港疫情出現第三波爆發，中美兩國緊張關係再度升級，而抗新冠肺炎疫苗的研發，估計

在明年２、３月始見端倪，本港多個行業再陷停擺，看形勢下半年經濟仍難見曙光，料結業和倒

閉潮將會持續出現一段日子，可以肯定失業率將會繼續上升。現時世界局勢極不穩定，經濟前景

也難望樂觀，各國在疫情下都採取量化寬鬆政策來挽救國內經濟。



＊美國不想受條約約束＊



世界衛生組織呼籲全球共同抗疫，可是美國的做法和態度一直令人心寒，早於２０１７年先

後退出跨太平洋戰略經濟夥伴關係協議、聯合國巴黎氣候協定和聯合國教科文組織；２０１８年

６月，美國退出聯合國人權理事會，而美國國內一直存在黑人人權問題，但卻要求其他國家尊重

人權，其理據何在？同年１０月宣布啟動退出萬國郵政聯盟；１０月２０日美國宣布退出與俄羅

斯簽訂的「中導條約」，即在戰爭中可選用中短程導彈作為攻擊武器，１１月退出巴黎協定，以

解除製造戰爭必需的限制；２０１９年４月美國宣布將退出聯合國武器貿易條約，這表示美國可

以隨意對他國進行戰爭或出售武器，甚至可能涉及化學武器；２０２０年７月，宣布退出世界衛

生組織，明顯只是為了針對中國。美國接二連三地退出國際組織，估計目的只有一個，就是不想

受到國際條約的約束，便可以不受制肘去侵略或欺負他國的資產和人民。



＊保護主義再次抬頭？＊



時至今日未有科學家能真正確認這次新冠肺炎病毒源頭的所在地，可是美國為了「甩鍋」抗

疫不力的指責，因此一直強調是中國輸出病毒的，特朗普為了建立自己個人的地位，多次公開批

評中國，上周更瘋狂地勒令關閉中國駐休斯敦總領事館，中國在騎虎難下立即作出回應，要求

７２小時內美國關閉其駐成都的總領事館。特朗普政府利用貿易戰、科技戰、政治戰和新冠肺炎

戰，向中國步步緊逼，其司馬昭之心路人皆知，旨在阻止中國的發展步伐，但他這樣做會成功嗎

？料只會令全球再度出現冷戰，會否又再出現兩大陣營對壘局面？相信是很有可能的。



其實新冠肺炎疫情不但對各國造成嚴重的經濟衰退，更深遠的影響是各國為了保護醫療和戰

略物資而會考慮重置供應鏈，並對他國的投資設立限制，這促使經濟全球化這概念出現了變化。

有監察組織稱：在疫症爆發期間，全球有近９０個國家曾阻止醫療物資出口，有近２９個國家阻

礙糧食出口，有７成國家進行關口出入限制，歐盟和美國都提出相應措施以防止戰略性物資，包

括醫療物品和企業給他國控制，以及不想太依賴別國，促令全球的經濟政策和環境都出現突變，

這會否令保護主義再次抬頭，以致經濟全球化的趨勢被拖後腿，全球製造業重新洗牌，科技上的

競爭更趨激烈，以上種種因素將影響全球資金的流向，左右投資者和基金的取向，股票市場出現

大幅波動和企業洗牌效應已是在所難免了。



＊美元地位將會改變？＊



後記：中美爭拗和疫情無阻美國股市強勢，尤其反映科技股走勢的納斯達克指數仍在高位徘

徊，由於香港疫情出現大反彈，加上美國的制裁和港元與美元掛勾，香港投資市場自然對此較為

敏感，股市出現調整，在全球的外匯當中，最重要的還是美元，更何況現時美元仍是全球的主要

結算貨幣，因此香港不可能不吸納美元，目前香港多個行業已出現停擺，幸好金融業仍可正常運

作，現時金融業更是香港經濟的主要命脈，而香港金融業的基礎是匯率穩定，打擊港元匯率便是

打擊香港整體經濟，市場已有人傳出要攻擊香港的聯繫匯率以此來打擊中國在外的集資功能和人

民幣離岸中心。



歐洲各國一直希望減少以美元為結算貨幣的依賴，當年歐洲成立歐元體系，目的是為了遏止

美元霸權增長，可是至今還未能成氣候，美國更利用歐元幣值的升跌來打擊歐洲的經濟，不過，

現今的美元已不是唯一的國際結算貨幣和資金的避難所，目前也受到人民幣和加密電子貨幣的挑

戰，甚至資金也會轉移到黃金。此外，英國、法國和德國，今年已創立ＩＮＳＴＥＸ結算系統以

幫助歐洲企業之間的結算，現今已有六國國家加盟，可見的未來，各國加入將會愈來愈多，因此

美元在國際上的地位會否因此而有所改變？致令全球各國的國力和經濟或出現大洗牌則未可預料

了！《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》



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