《缸邊隨筆－石鏡泉》惜金？

《缸邊隨筆》日前金升近２０００美元╱盎斯，但迅速回落。之後金怎了？筆者認為，升。



周一（２７日）美國市時段，金、銀價暴升，並於美國收市後，期金搶上近２０００美元╱

盎斯，但迅速回落，這種收市後搶升的走勢，一般是不可持久，但周一的情況是金價整天都企於

歷史高位價上，只是收市後衝上近２０００美元。由於金於周一大部分正常交易時間是企於歷史

高位上，如到周四（３０日），仍企於其上，就要看金價是突破歷史阻力，不是成為雙頂，而是

破頂格，意義大不同。



周一金銀暴升，應是對上周五（２４日）美儲局謂在未來兩周，會平均買債及房押９０億美

元，這已將美儲局在美國時間周二（２８日）和周三（２９日）的議息會議結果，提前公布了（

正式公布是周四港凌晨）。一言括之：市場要幾多水，美儲局就會揼幾多水。



水多，美匯就賤，金價便貴。



基本言是，美匯與金價成反比走勢。



惜金，又從何談起？



＊美暫停鑄造金銀幣＊



今年４月１５日，美國鑄幣局公布，由於新肺疫肆虐，為要保障鑄幣員工健康，暫停鑄造美

國金幣（Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｅａｇｌｅ）和美國銀幣（Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｂｕｆｆａｌｏ）

，這兩隻幣除了可供收藏外，亦是官方認可貨幣。保障員工健康？還是保障官庫金流失？



今年１至４月，市場對美國Ｅａｇｌｅ金幣的需求勁升，在今年４月首兩個星期，市場向美

鑄幣局買了５﹒６５萬枚一盎司重的Ｅａｇｌｅ金幣，與３月同期比，需求是升了４６５％。



如這個需求持續，可以預期，美鑄幣局要大量招聘人手去鑄幣以應市場需求。



由２０１２年至２０１６年市場買Ｅａｇｌｅ金幣的量亦不在少，但當時未見停鑄金幣，今

時要停鑄金幣，是真因為要保障鑄幣局員工健康，還是惜金？



金價亦見於４月中後逐步攀升，可見美鑄幣局真可以是惜金惜得其時。



按記錄，據稱美國是有最多的黃金儲備，約８０００噸之多，如果不是惜金，則一個月要用

上１０萬盎斯來鑄幣（４月首兩周需求是５萬盎斯），應是可以應付得來吧。但要停鑄來不售金

，是惜金還是保障員工健康，你可以想想，不同的答案會啟示你怎看金價後市。



筆者的想法，很清楚，一如文題：惜金。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思。筆者會因應市況而買賣。）



【ｅｔｎｅｔ一Ａｐｐ通天下】獨家「銀行匯率比較」功能：匯市靚價一眼通，一按直達交易商

，買入賣出好輕鬆！



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經﹒生活Ａｐｐ

ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＰＣａＮ４ｂ

Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３８ｈ１３５Ｔ



ｅｔｎｅｔ ＭＱ強化版Ａｐｐ

ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＶＥｊｏＨｌ

Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３２ＲＧｋ７Ｇ）

