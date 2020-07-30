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即市新聞

30/07/2020 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》惜金？

　　《缸邊隨筆》日前金升近２０００美元╱盎斯，但迅速回落。之後金怎了？筆者認為，升。
　
　　周一（２７日）美國市時段，金、銀價暴升，並於美國收市後，期金搶上近２０００美元╱
盎斯，但迅速回落，這種收市後搶升的走勢，一般是不可持久，但周一的情況是金價整天都企於
歷史高位價上，只是收市後衝上近２０００美元。由於金於周一大部分正常交易時間是企於歷史
高位上，如到周四（３０日），仍企於其上，就要看金價是突破歷史阻力，不是成為雙頂，而是
破頂格，意義大不同。
　
　　周一金銀暴升，應是對上周五（２４日）美儲局謂在未來兩周，會平均買債及房押９０億美
元，這已將美儲局在美國時間周二（２８日）和周三（２９日）的議息會議結果，提前公布了（
正式公布是周四港凌晨）。一言括之：市場要幾多水，美儲局就會揼幾多水。
　
　　水多，美匯就賤，金價便貴。
　
　　基本言是，美匯與金價成反比走勢。
　
　　惜金，又從何談起？
　
＊美暫停鑄造金銀幣＊
　
　　今年４月１５日，美國鑄幣局公布，由於新肺疫肆虐，為要保障鑄幣員工健康，暫停鑄造美
國金幣（Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｅａｇｌｅ）和美國銀幣（Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｂｕｆｆａｌｏ）
，這兩隻幣除了可供收藏外，亦是官方認可貨幣。保障員工健康？還是保障官庫金流失？
　
　　今年１至４月，市場對美國Ｅａｇｌｅ金幣的需求勁升，在今年４月首兩個星期，市場向美
鑄幣局買了５﹒６５萬枚一盎司重的Ｅａｇｌｅ金幣，與３月同期比，需求是升了４６５％。
　
　　如這個需求持續，可以預期，美鑄幣局要大量招聘人手去鑄幣以應市場需求。
　
　　由２０１２年至２０１６年市場買Ｅａｇｌｅ金幣的量亦不在少，但當時未見停鑄金幣，今
時要停鑄金幣，是真因為要保障鑄幣局員工健康，還是惜金？
　
　　金價亦見於４月中後逐步攀升，可見美鑄幣局真可以是惜金惜得其時。
　
　　按記錄，據稱美國是有最多的黃金儲備，約８０００噸之多，如果不是惜金，則一個月要用
上１０萬盎斯來鑄幣（４月首兩周需求是５萬盎斯），應是可以應付得來吧。但要停鑄來不售金
，是惜金還是保障員工健康，你可以想想，不同的答案會啟示你怎看金價後市。
　
　　筆者的想法，很清楚，一如文題：惜金。《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思。筆者會因應市況而買賣。）
　
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