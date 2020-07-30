【企業盈警】匯賢產業信託料中期盈轉虧，投資物業估值下降

《經濟通通訊社３０日專訊》匯賢產業信託（８７００１）預期，匯賢產業信託投資物業於
今年６月３０日的經評估價值將約３１０億元人民幣，比上年底下跌５﹒８８％。由於投資物業
的公允價值變動將被計入損益帳，截至今年６月底止六個月將錄得虧損淨額，而去年同期則錄得
溢利。
集團指，估值下降本身將不會直接對經營現金流及可供用作基金單位持有人的分派之收入造
成影響。財務狀況保持穩定。
相關業績預期８月初刊發。（ｎｓ）
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