《凱文隨筆－凱文》「新冷戰」是偽名題

《凱文隨筆－凱文》中國退休將軍、軍事戰略研究專家張召忠７月２８日發表了一個視頻，

題目是：「丟掉幻想，準備打仗」，他估計未來四個月（取決於特朗普的支持率），中美戰爭威

脅增大。張召忠雖然有個「戰略忽悠局局長」（簡稱「局座」，忽悠者，故意誤導也）的謔稱，

但做研究、做學問態度謹慎，資料翔實，著作等身，他二十年前寫的書，今天讀來仍是充滿前瞻

性。「局座」既然說要準備打仗，那就值得我們注意了。他平時做節目態度自若，但這次神情嚴

肅，果然名不虛傳，孰真孰假，令人難以分辨。「局座」雖然已退休，但他的聲音應該與軍方有

所共鳴吧！



美國國務卿蓬佩奧７月２３日發表所謂對華政策演講後，媒體一面倒就用上了「新冷戰」這

詞兒，蓬佩奧的演說內容跟年前副總統彭斯的一次在智庫的反華演說大同小異，只是前者是一張

會微笑的臉，後者則一面冰冷。



蓬佩奧的演說立論薄弱，他指「共產黨經常說謊，最大的謊言就是自以為代表十四億人發言

」，還說中國人民是如何「受到監視、壓逼，以及禁言」，蓬佩奧不會上中國的社交平台，體會

不了現在中國言論自由的尺度，也看不到中國媒體，或體制裏面大堆的恨國黨（泛指那些反華分

子），或左右逢源的人；他對中國實況的認知不但是停留在數十年前，對中國邊行、邊學、邊改

的社會主義路線的了解也近乎零，也許他不是那麼笨，畢究還是個西點軍校的高材生，只是不願

意接受事實而已。他的處世態度就跟他主子特朗普一樣，十五萬美國人民因新冠病毒死亡，跟他

們一點兒關係也沒有，如果要追究責任，去找中國政府，或提供錯誤醫療意見的美國專家；蓬佩

奧這窩人才是在說謊，別說全世界都不齒，就連美國很多人民都看在眼裏。



美蘇「冷戰」始於七十多年前，那是兩個完全不同體制、不同意識形態國家的全面對抗，兩

國的工商貿易互不依賴，故可以你死我活，任何一方覆滅，另一方仍舊過日子；但當下中美兩國

的實況恰恰相反，任何一國失去對方都是嚴重的衝擊，兩國要脫勾，絕不是英國「脫歐」那種戲

碼；美國人民的生活必需品、甚或是大選的文宣產品也要中國的工廠來生產！特朗普團隊那會不

懂這個道理，只是他們追求的是一己利益、政治本錢。也許特朗普確實想重振美國的威權，奈何

用的人不是不合時宜的長者（那群貿易談判代表，仍沿用他們四十年前對付日本的舊招來遏制中

國），就是二流的政客（蓬佩奧的前任是頂級私營企業的ＣＥＯ，那種級數的人察覺無法向主子

進言時，就自動退場，絕不戀棧），蓬佩奧好歹還當過中情局局長，副總統彭斯可是一個從未聽

過的名字，特朗普找這群人來治國，說穿了就是找不到人，他也自信自己一個人就足夠了。再說

這個霸權國家，依靠的就是軍事力量，有哪個強大帝國沒有衰亡的一天！



特朗普發夢想工業回流，這些話都是欺騙愚蠢的的選民而已，即使工業家願意回國，但競爭

力在那裏？美國勞工成本高昂，一對最普通的球鞋，若由美國人生產，零售價最便宜也要

１５００港元（廠商會在球鞋表面，顯著地標明產地，也贏得少數追求者的青睞），若由中國生

產，只賣３００元而已，這是消費常識；現在還有比中國更便宜的國家在競爭。美國絕對無法重

振中低端工業，這是其國策的必然結果。



既然沒有甚麼「新冷戰」，會否發生熱戰？美國這次雙航母艦隊帶了一群小弟到南海進行聯

合軍演，圍堵中國，還煽動越南及菲律賓等國與中國爭奪南海主權，印度也在中印邊境蠢蠢欲動

；去年連打伊朗的膽量也沒有，相信美國這次也只是殿後，但會慫恿小弟們上，也許美國會宣布

支持台灣獨立，就讓你們兄弟鬩牆，自己作壁上觀，勢色不對就軍艦回航。



「局座」在視頻中有一些話甚堪玩味：「中國太長時間沒有打仗了，現在我們換裝了三代機

，四代機，五代機，地空導彈也都是世界上最先進的，正愁著沒有用武之地」。我們且看那個小

弟不識趣，敢以「螳臂當車，蚍蜉撼樹」。





【ｅｔｎｅｔ一Ａｐｐ通天下】獨家「銀行匯率比較」功能：匯市靚價一眼通，一按直達交易商

，買入賣出好輕鬆！



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經﹒生活Ａｐｐ

ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＰＣａＮ４ｂ

Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３８ｈ１３５Ｔ



ｅｔｎｅｔ ＭＱ強化版Ａｐｐ

ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＶＥｊｏＨｌ

Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３２ＲＧｋ７Ｇ）

