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即市新聞

30/07/2020 15:36

港股跌幅擴大至逾２５０點逼近２４６００，穿５０天線

　　《經濟通通訊社３０日專訊》美指芾貨跌幅擴大，港股是日期指結算，恆指大幅波動，最新
跌幅擴大，報２４６２６，挫２５７點或跌１﹒０３％，穿５０天線（２４６７４點），主板成
交１１２４﹒４８億元。國企指數報１００７３，跌１１１點或跌１﹒０９％。
　　Ｆａｃｅｂｏｏｋ、蘋果、亞馬遜、Ａｌｐｈａｂｅｔ（ＦＡＡＧ）將於香港時間今晚公布
業績，美股期貨繼亞洲開市時段輕微倒跌後，跌幅持續擴大，納指期貨現跌１﹒０６％或１１３
點，報１０５６１點；道指期貨現跌０﹒７０％或１８４點，報２６２５６點；標指期貨現跌０
﹒８０％或２６點，報３２２６點。
　　恆生科技指數盤中曾升升至７２４４點，最新升幅全面消散，最新報７０８４點，跌不足１
點。
　　上證綜合指數收３２８６，跌７點或跌０﹒２３％，成交４７６９﹒７４億元人民幣。深證
成分指數報１３４６６，跌９０點或跌０﹒６７％，成交６１６７﹒７４億元人民幣。
　　Ａ股走軟，國壽（０２６２８）跌３﹒０５％，報１７﹒８２０元，為跌幅最大恆指成分股
；中國平安（０２３１８）報８２﹒２５元跌１﹒２６％。其他重磅股方面，友邦保險（０１２
９９）跌２﹒８９％，報７０﹒５元；騰訊（００７００）跌１﹒５７％，報５３３元；中國移
動（００９４１）軟０﹒６６％，報５３﹒１元；匯控（００００５）跌０﹒７％，報３５﹒５
元；港交所（００３８８）跌１﹒２％，報３６３元。
　　藥業股受捧，石藥集團（０１０９３）升４﹒７１％，報１６元，為升幅最大恆指股，中生
製藥（０１１７７）升０﹒７％，報１０﹒０６元。
　　科技股個別走向，阿里巴巴（０９９８８）報２４３﹒６元升０﹒２５％，美團點評（０３
６９０）報１９４﹒８元升０﹒９３％，小米集團（０１８１０）報１４﹒７８元跌０﹒８１％
；比亞迪電子（００２８５）報２６﹒３５元升１﹒３５％；京東集團（０９６１８）報
２４０﹒４元漲０﹒２５％；網易（０９９９９）報１３９元跌１﹒３５％。（ｅｃ）

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