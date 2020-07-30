港股跌幅擴大至逾２５０點逼近２４６００，穿５０天線

《經濟通通訊社３０日專訊》美指芾貨跌幅擴大，港股是日期指結算，恆指大幅波動，最新

跌幅擴大，報２４６２６，挫２５７點或跌１﹒０３％，穿５０天線（２４６７４點），主板成

交１１２４﹒４８億元。國企指數報１００７３，跌１１１點或跌１﹒０９％。

Ｆａｃｅｂｏｏｋ、蘋果、亞馬遜、Ａｌｐｈａｂｅｔ（ＦＡＡＧ）將於香港時間今晚公布

業績，美股期貨繼亞洲開市時段輕微倒跌後，跌幅持續擴大，納指期貨現跌１﹒０６％或１１３

點，報１０５６１點；道指期貨現跌０﹒７０％或１８４點，報２６２５６點；標指期貨現跌０

﹒８０％或２６點，報３２２６點。

恆生科技指數盤中曾升升至７２４４點，最新升幅全面消散，最新報７０８４點，跌不足１

點。

上證綜合指數收３２８６，跌７點或跌０﹒２３％，成交４７６９﹒７４億元人民幣。深證

成分指數報１３４６６，跌９０點或跌０﹒６７％，成交６１６７﹒７４億元人民幣。

Ａ股走軟，國壽（０２６２８）跌３﹒０５％，報１７﹒８２０元，為跌幅最大恆指成分股

；中國平安（０２３１８）報８２﹒２５元跌１﹒２６％。其他重磅股方面，友邦保險（０１２

９９）跌２﹒８９％，報７０﹒５元；騰訊（００７００）跌１﹒５７％，報５３３元；中國移

動（００９４１）軟０﹒６６％，報５３﹒１元；匯控（００００５）跌０﹒７％，報３５﹒５

元；港交所（００３８８）跌１﹒２％，報３６３元。

藥業股受捧，石藥集團（０１０９３）升４﹒７１％，報１６元，為升幅最大恆指股，中生

製藥（０１１７７）升０﹒７％，報１０﹒０６元。

科技股個別走向，阿里巴巴（０９９８８）報２４３﹒６元升０﹒２５％，美團點評（０３

６９０）報１９４﹒８元升０﹒９３％，小米集團（０１８１０）報１４﹒７８元跌０﹒８１％

；比亞迪電子（００２８５）報２６﹒３５元升１﹒３５％；京東集團（０９６１８）報

２４０﹒４元漲０﹒２５％；網易（０９９９９）報１３９元跌１﹒３５％。（ｅｃ）

