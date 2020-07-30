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30/07/2020 15:29

《新股上市》消息指恒大擬分拆物管業務港上市，集資最多１５５億

　　《經濟通通訊社３０日專訊》外媒《ＩＦＲ》引述市場消息人士指出，中國恆大（０３３３
３）擬明年上半年分拆金碧物業在港上市，籌集１０億至２０億美元（約７７﹒５億至１５５億
港元），華泰證券、瑞銀、農銀國際、建銀國際、中信里昂及海通國際為安排行。
　　金碧物業為中國恆大物業管理業務分支。據恆大年報資料顯示，２０１９年物業管理業務收
入４３﹒８億元人幣，上升７﹒６％。（ｅｃ）

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