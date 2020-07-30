《港元匯率》港匯觸強方兌換保證，金管局相隔三周再注３１億港元

《經濟通通訊社３０日專訊》港元匯價觸發７﹒７５強方兌換保證，金管局相隔三周再入市
，在紐約時段承接４億美元沽盤，向市場沽出３１億港元，令明日（３１日）銀行體系戶口結餘
增至１８３３﹒５６港元，創逾四年半新高。
美元兌港元新報７﹒７５０１，一年電期＋２３４﹒７２╱３３４﹒３８。（ｅｃ）
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