《ＩＰＯ反應》消息指泰格醫藥上限１００元定價，集資１０７億元

《經濟通通訊社３０日專訊》據ＩＦＲ引述市場消息人士指出，泰格醫藥（０３３４７）招
股定價為１００元，為招股價範圍８８至１００元之上限，出售１﹒０７億股，籌集１０７億元
。該股預期８月７日掛牌。
此前消息指出，泰格醫藥認購反應持續升溫，次日（２９日）招股，孖展升至６４２億元，
超額認購約１０８倍。（ｅｃ）
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