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30/07/2020 16:26

【英國脫歐】歐盟敦促金融業準備全面執行英國脫歐後安排

　　《經濟通通訊社３０日專訊》歐盟銀行業管理局（ＥＢＡ）周三（２９日）表示，以英國作
為通往歐盟門戶的銀行，需在英國退歐過渡期１２月結束前，全面執行其服務歐盟客戶的計劃。
　　許多大型銀行已在法蘭克福或歐盟其他地方設立樞紐，繼續為客戶提供服務，而荷蘭國際集
團（ＩＮＧ）等在倫敦的歐盟銀行，已開始把部分員工搬遷回國。（ａｌ）

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