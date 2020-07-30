儲局重申維持低利率，港股高開９６點報２４９７９，國指漲３７點

《經濟通通訊社３０日專訊》美國聯儲局一如市場預期維持息口不變，惟主席鮑威爾表示，

美國經濟復甦出現放緩跡象，與疫情進展及封關有密切關係。亞洲股今早普遍高開高走，日經升

５２點，台北加權指數升１９１點，港股方面則高開９６點，其中藥股走勢向好，消息指中國第

三批國家藥品涉５６種，下個月中開標，石藥集團（０１０９３）及中生製藥（０１１７７）升

近２％。現時，恆生指數開報２４９７９點，升９６點或升０﹒３９％，主板成交２１﹒１０億

元。國企指數報１０２２１點，升３７點或升０﹒３７％。

重磅股方面，匯控（００００５）升１﹒２６％，報３６﹒２元；港交所（００３８８）升

０﹒３８％，報３６８﹒８元；騰訊（００７００）升１﹒０２％，報５４７元；中移動（００

９４１）升０﹒８４％，報５３﹒９元；友邦保險（０１２９９）跌０﹒２８％，報７２﹒４元

。



恆指十大升幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

石藥集團（０１０９３） １５﹒５８元 升１﹒９６％

中生製藥（０１１７７） １０﹒１６元 升１﹒７０％

新世界 （０００１７） ３７﹒２０元 升１﹒６４％

恆隆地產（００１０１） １９﹒４８元 升１﹒５６％

吉利汽車（００１７５） １６﹒６６元 升１﹒４６％



瑞聲科技（０２０１８） ５９﹒５０元 升１﹒３６％

匯豐控股（００００５） ３６﹒２０元 升１﹒２６％

舜宇光學（０２３８２） １４７﹒００元 升１﹒１７％

長江基建（０１０３８） ３９﹒６０元 升１﹒０２％

騰訊控股（００７００） ５４７﹒００元 升１﹒０２％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｕｌ）

