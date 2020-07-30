《盤後部署》港股持續弱勢，料反覆下試至兩萬四關始喘定

《經濟通通訊社３０日專訊》港股於期結日走勢波動，隔晚聯儲局一如市場預期維持利率不

變，亞太區股市今早普遍造好，港股亦高開９６點。本地經濟股包括地產股及公用股反彈，支持

港股半日最多升３１４點高見２５１９７點。午後，Ａ股反覆向下，人民幣走弱，港股午後轉跌

。尾市在美股期貨跌幅持續擴大下，港股一度插水２６７點見２４６１６點，１０天線

（約２４９７６點）得而復失之餘，亦一度失守５０天線（約２４６７４點）。最終港股收報

２４７１０，跌１７２點或跌０﹒６９％，主板成交１２８３﹒７１億元，較上日增加２３％。

國企指數報１００９７，跌８７點或跌０﹒８６％。

上證綜指報３２８６，跌７點或跌０﹒２３％，深證成指報１３４６６，跌９０點或跌

０﹒６７％，兩市成交達１﹒９４萬億元人民幣。



＊美次季ＧＤＰ料創史上最大跌幅＊



美國將於香港時間今晚公布重要的經濟數據，其中最受關注的是第二季度的國內生產總值（

ＧＤＰ），市場預測恐暴跌近３５％，主要由於期內消費者留在家中、企業關閉等，導致消費大

幅下降。有分析指，這將會是７０年來最大的季度跌幅，但第三季可望出現反彈，平均預測下季

ＧＤＰ增長１６﹒４％。

同日公布的數據還有上周首次申領失業救濟人數，市場預期料由１４１﹒６萬增加至１４３

萬；連續申請失業救濟金人數料由１６２０萬上升至１６２５萬。由於上周數據較預期差，為近

四個月以來首次回升，因此若最新數據顯示失業人數繼續在高水平徘徊，則加劇市場憂慮新一波

疫情對經濟的影響。

另外，鑑於美國額外失業救濟金將於月底到期，而禁止驅逐欠租租客的行政命令則已到期限

，總統特朗普尋求國會盡快通過新一輪刺激經濟方案，但兩黨的分歧至今仍然很大。其中民主黨

反對為企業提供法律責任保障，而共和黨則反對向州政府提供援助。特朗普指，國會可能需要採

取一些權宜之計，以防止現有的援助措施結束。



＊科技股料續受納指表現拖累＊



參考目前恆指牛熊街貨分布，下方牛證重貨區為２４１０１至２４２００點，與現價相差約

５００點，涉及期指張數有１１７７張；相比之下，熊證重貨區在較高水平２６００１至

２６１００點，涉及期指張數有８１７張。觀望港股近日走勢，反覆向下勢頭未改，而且成交偏

低，料５０天線沒有多大支持，並將逐步下試至１００天線（約２４３０２點）至２４０００點

始開始喘定。

今日本地地產股及公用股上升，惟本地疫情仍未出現轉捩點，因此相關板塊反彈只屬近月累

積跌幅過多的技術性反彈，對港股支持十分有限，故不建議現階段部署舊經濟股。至於強勢股科

技股，今晚美國時間多隻重磅科技股將公布業績，即使業績符合預期，亦有機會出現明顯獲利回

吐，因此科技板塊亦將持續受納指表現拖累，短線投資者宜及早鎖定利潤。（ｙｋ）

