【全球放水】聯儲局重申維持低利率，動用所有工具支持經濟

《經濟通通訊社３０日專訊》聯儲局周三（２９日）經過為期兩日的政策會議後發表聲明，

政策制定委員會一致決定將短期利率目標區間維持在０％至０﹒２５％不變，並重申承諾使用所

有工具支持美國經濟，並將保持近零利率，直至有望實現就業和物價目標，並取決於疫情及復甦

情況。

儲局又指將繼續購買美國國債、抵押貸款支持證券，穩定金融市場，每月購買規模亦不少於

１２００億美元。不過儲局強調經濟活動和就業有所回升，但仍遠低於年初水平。

外界早前曾預計，儲局官員會花時間討論前瞻性指引，或承諾在失業率和通脹率達到一個特

定水平前不會調整利率。不過聲明並未暗示有關調整安排，市場預計於下次政策會議才會給予相

關暗示。



＊鮑威爾：新限制措施已拖累復甦＊



儲局主席鮑威爾表示，美國新病例激增，遏制病毒傳播的限制措施已經開始拖累經濟復甦，

消費者明顯減少消費，工人復工的速度明顯放緩，特別是中小企，強調美國已經進入遏制病毒傳

播的新階段，保護健康和經濟都至關重要。

鮑威爾又指最近幾周維持消費者支出的財政計劃即將到期，國會目前就新一輪措施已展開辯

論。

鮑威爾亦稱政策制定者關注通過手機追蹤國民的活動，或獲得企業有關招聘的實時數據，以

獲取更多有關經濟的線索。（ａｌ）

