【大國博弈】美國將協助日本監控釣魚島附近中國船隻

《經濟通通訊社３０日專訊》駐日美軍司令施奈德周三（２９日）表示，美軍將協助日本監

控中國在東海爭議島嶼，即釣魚島史無前例的侵犯，而目前中國船隻正準備在附近水域捕魚。

施奈德表示，美國絕對堅定致力於協助日府應對局勢，中國船隻一個月來已進出多次，他們

更停泊在有關島嶼，挑戰日本政府。

中國外交部則回應指，釣魚島及其附屬島嶼自古以來就是中國固有領土，並希望有關方面多

做有利於地區和平穩定的事。（ａｌ）（ｚｚ）

