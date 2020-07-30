【貿易再戰】傳世貿不會任命代理總幹事，美國堅持任命美方候選人

《經濟通通訊社３０日專訊》據路透社引述消息人士指，世界貿易組織（ＷＴＯ）可能不會
在下月下旬，任命代理總幹事，接替即將離任的阿澤維多，因為美方堅持任命美籍副總幹事沃爾
夫出任該職位，中國和歐洲皆不同意，導致陷入僵局。
據最新提議，美國、中國、德國和尼日利亞的４名副總幹事，將維持目前職責分工，並不會
任命代理總幹事，有關決定預計將在明日（３１日）召開世貿成員國會議上宣布。（ａｌ）
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