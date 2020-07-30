《台股攻略－馮偉明》台積電回勇，台股升１８１點收市

《台股攻略》台積電受獲利沽壓影響後今日（３０日）狀態回勇，加上正值摩根台指期貨結

算，帶動指數大升。最終加權指數收１２７００點，大升１８１點，成交金額為新台幣２１３８

億元。

超微（ＡＭＤ）調高今年盈利增長至超過３２％，帶動台積電於昨晚ＡＤＲ交易時段股價飆

升，今日終場收新台幣４３４元，升新台幣１２元。其餘兩隻主要電子權值股則表現疲弱，大立

光收新台幣３８２５元，跌新台幣２５元，而鴻海則收新台幣７８元，無起跌。半導體股今日仍

是大市焦點，旺宏及達能升至漲停，分別收新台幣３２﹒１５元及６﹒５７元，升新台幣

２﹒９０元及０﹒５９元；而威盛、愛普、茂矽及華邦電在買盤支持下股價上揚。生物科技股方

面，合一、杏國、杏輝及中天全數升至漲停，分別收新台幣１６８﹒５０元、６５﹒７０元、

３８﹒９５元及６６﹒８０元，升新台幣１５元、５﹒９０元、３﹒５０元及６元；而寶齡富錦

及大學光亦在追價盤帶動下升超過６％。

周四凌晨美聯儲７月議息後維持利率不變，主席鮑威爾表示將繼續動用一切可行的工具來支

撐經濟。美元走勢疲弱，某程度上對台股有支持作用，不過隨著美科企陸續公布業績，投資者宜

留意股市波動。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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