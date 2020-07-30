【回Ａ神話重臨？】康希諾急彈，炒作「回Ａ」進程邊日最關鍵？

《經濟通通訊社梁凱菱３０日報道》繼中芯國際（００９８１）上日（２９日）曾飆一成後

，康希諾生物 Ｂ（０６１８５）今日接力，一度急飆逾１１％；市場不禁會問，「回Ａ神話」

要重臨嗎？



＊回Ａ概念股月中上演骨牌效應＊



還記得君實生物（０１８７７）（滬：６８８１８０）Ａ股本月１５日正式登陸上海科創板

，收市價較發行價５５﹒５元人民幣高出１﹒７２倍；惟當日Ｈ股破頂高見６７元後，由高位回

落近１９％收市。

翌日，中芯（滬：６８８９８１）Ａ股掛牌同樣造好，較發行價２７﹒４６元人民幣收高２

﹒０１倍；惟Ｈ股則未有再破頂，４０元掉頭並倒插近２８％收市。同樣提出「回Ａ」的吉利、

比亞迪（分拆旗下比亞體半導體業務於科創板上市）、康希諾及石藥，當日攜手上演「高枱跳水

」，分別急瀉約１３％、１２％、１０％、５％收市，而君實亦再滑近１１％。

除比亞迪及石藥外，其餘四股隨後均沒有上試當日各自造出大陰燭的高位；直至今日，康希

諾終於破位，而吉利亦蠢蠢欲動。究竟是甚麼推動它們「翻生」？



＊中芯、康希諾周二帶頭起動＊



在一眾戴著「回Ａ」光環的股份中，中芯及康希諾周二（２８日）率先起動，前者當日抽近

６％收市，後者亦漲４％。

兩股上升均與其行業消息有關：中芯近日受惠英特爾推遲７ｎｍ製程晶片進展，美國、台灣

、中國大陸，以致本地晶片股氣氛轉趨樂觀而集體抽升；康希諾則獲冠以「疫苗股」之名，世衛

日前稱首批新型冠狀病毒疫苗可望明年初推出供應。及至周三（２９日），熾熱氣氛未退，君實

Ａ股漲停、Ｈ股飆６％；中芯Ｈ股收漲近９％；康希諾更揚近１２％。



＊Ａ股定價公布，Ｈ股多錄雙位數升幅＊



值得留意的是，康希諾今日大漲，主要受惠公布Ａ股定價。回歸科創板路程步驟多，先是宣

布計劃回Ａ，隨後需獲股東大會、上交所科創板上市委員會審議通過，再有路演、定價、招股，

最後才真正掛牌。

參考中芯，其於７月５日（周日）公布定價，雖折合港元較港股上日收市價低出１０％，但

Ｈ股周一（６日）仍急彈２０％，為公布回Ａ以來最大單日升幅。

康希諾Ａ股定價２０９﹒７１元人民幣，較Ｈ股折讓近６％，惟今日盤中仍最多漲１１％（

截至中午收市）。

似乎不論Ｈ股較Ａ股定價折讓多少，Ａ股定價公布之日，Ｈ股股價較大機會錄凌厲升幅；惟

要提防在Ａ股掛牌前後，Ｈ股見頂機會高。

「成也回Ａ，敗也回Ａ」，「回Ａ」概念並非長炒長有，還是回歸基本面，最能支撐股價節

節上升。各位持有「回Ａ」概念股的朋友，學會鎖定利潤，避免墮入「回Ａ」魔咒吧！

